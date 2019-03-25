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Зампред Мингорисполкома дал совет горожанам: «Если вы пришли с проблемой, предложите варианты решения»
Что посоветовал заместитель председателя Мингорисполкома людям, которые идут к нему на приём либо к другому любому чиновнику высокого уровня, который может решить серьёзную проблему, узнали в программе
Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:
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Зампред Мингорисполкома дал совет горожанам: «Если вы пришли с проблемой, предложите варианты решения»
Что посоветовал заместитель председателя Мингорисполкома людям, которые идут к нему на приём либо к другому любому чиновнику высокого уровня, который может...
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