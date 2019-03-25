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Зампред Мингорисполкома дал совет горожанам: «Если вы пришли с проблемой, предложите варианты решения»

26.03.2019 15:46 — Разное | СТВ  
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Что посоветовал заместитель председателя Мингорисполкома людям, которые идут к нему на приём либо к другому любому чиновнику высокого уровня, который может решить серьёзную проблему, узнали в программе «Большой город».

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:
Я всегда говорю о том, что если вы пришли с проблемой, предложите ваши варианты решения этой проблемы. Мне приятно, когда люди приходят уже с готовыми и интересными предложениями. Конечно, мы их рассматриваем и изучаем.


 
 
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Что посоветовал заместитель председателя Мингорисполкома людям, которые идут к нему на приём либо к другому любому чиновнику высокого уровня, который может...
 
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Клiч Радзiмы
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