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«До 1 мая разрабатываем бизнес-план строительства скоростного трамвая из Сухарево»
Скоро минчане откажутся и от машин, и от парковок в пользу общественного транспорта и экологии в нашей столице. Проект «Скоростной трамвай» – здоровая, хорошая, более дешёвая альтернатива метро. Когда начнётся реализация данного проекта, узнали в программе
Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:
Этот бизнес-план создаётся для себя, для города, для руководства, чтобы просчитать все плюсы и все минусы? Если это будет целесообразно, этот проект будет реализован.
Александр Дорохович:
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Скоро минчане откажутся и от машин, и от парковок в пользу общественного транспорта и экологии в нашей столице. Проект «Скоростной трамвай» – здоровая, хорошая,...
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