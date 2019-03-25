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Купила дорогие ботинки, а подошва развалилась. Эксперты нашли брак, а в магазине не хотят возвращать деньги. Почему?

26.03.2019 15:35 — Разное | СТВ  
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Девушка купила дорогие сапоги, а те развалились прямо на глазах. Что делать, если цена не стала гарантом качества, и кто вернёт деньги обманутой покупательнице, разбираемся в программе «Добро пожаловаться»

Беседа с сотрудником обувного магазина:
– Как я ошибаюсь, если законодательство перед вами?! 
– Вы можете со мной спорить сколько угодно, вот у вас есть эта практика: часто возвращаете, не часто –  я не знаю.

Купила дорогие ботинки, а подошва развалилась. Эксперты нашли брак, а в магазине не хотят возвращать деньги. Почему?

Год назад Анастасия решила купить дорогие кожаные ботинки. Девушка несколько месяцев собирала нужную сумму, а когда долгожданная покупка состоялась, радость от неё улетучилась после нескольких носок – обувь стала разваливаться буквально на глазах.

Анастасия:
Когда приходит их время носить, отклеивается подошва. Я пришла к продавцу. Я, вообще, человек нескандальный, мне очень хотелось разобраться в ситуации: деньги потрачены, а обуви нет. Я подошла с вопросом, меня даже слушать не стали. Они просто надо мной посмеялись, предложив купить спрей для обуви, как будто я хочу просто от них денег, хотя деньги – это вопрос вторичный.

Купила дорогие ботинки, а подошва развалилась. Эксперты нашли брак, а в магазине не хотят возвращать деньги. Почему?

После тщетных попыток вернуть бракованный товар, девушка позвонила на «горячую» линию нашей программы. Закон о защите прав потребителей полностью на стороне Анастасии. Но застраховать героиню от равнодушия владельцев модного бутика некому. 

Владимир Астафьев, заместитель председателя ОО «Минское общество потребителей»:
Гарантия и наличие производственного дефекта – это немножко разные вещи. Гарантия даётся чисто на товар, и это может даваться и производителем, и продавцом. А это производственный дефект. Вы можете месяц походить, два, три, и что-то проявилось. Бывает некачественная проклейка подошвы, но она не сразу отклеится.

Развалившиеся ботинки отправляем на профессиональную экспертизу. Специалист, внимательно осмотрев обувь, подтвердил наличие производственного дефекта.

Купила дорогие ботинки, а подошва развалилась. Эксперты нашли брак, а в магазине не хотят возвращать деньги. Почему?

Елена Дмитриевская, эксперт ОО «Минское общество потребителей»:
Мы видим, что ботинки женские имеют среднюю степень износа. Основной дефект – это отставание верха изделия от подошвы. Здесь глубина составляет более трёх миллиметров. Трещина рампа, что тоже является недопустимым.

Специалист уверяет: такая подошва – типичный брак скрытого характера, обнаружить который при обыкновенном осмотре практически невозможно. 

Купила дорогие ботинки, а подошва развалилась. Эксперты нашли брак, а в магазине не хотят возвращать деньги. Почему?

Владимир Астафьев:
Если товар признан экспертом некачественным, и делается соответствующее экспертное заключение, потребитель возвращается к продавцу, предъявляет ему заключение экспертизы и обувь – в этом случае, в соответствии с законом о защите прав потребителей, продавец возвращает стоимость обуви и экспертизы.

Согласно заключению эксперта, цена ботинок совсем не оправдала их качество. Но для директора магазина даже такое резюме – не аргумент для возврата денег! 

Беседа с сотрудником обувного магазина:
Я принесла, а там есть брак, вы не будете всё равно выплачивать, вы не будете это всё равно рассматривать. Так это же нарушение!
– Это не нарушение, это спорный вопрос, в обществе защиты прав потребителей работают эксперты с очень отдалённым представлением о том, что они являются экспертами.

По закону, у продавца есть право на проведение самостоятельной экспертизы. Но администрация бутика идёт на конфликт и напрочь отказывается вникать в детали проблемы. 

Сотрудник обувного магазина:
Я сказал, что не возьму на экспертизу. Зачем мы будем брать на экспертизу, зачем это всё проводить, мы не будем этого делать.

Купила дорогие ботинки, а подошва развалилась. Эксперты нашли брак, а в магазине не хотят возвращать деньги. Почему?

Корреспонденты нашей программы звонят в магазин и задают один-единственный вопрос: почему от пострадавшей покупательницы там отмахиваются, как от надоедливой мухи? 

Администратор обувного магазина:
Ну, я как-то немножечко в шоке, ой… Девушка приходила в пятницу. Девушку попросили почистить обувь, мы бы забрали её на рассмотрение, ей сказали заполнить заявление, она согласилась на ремонт.

В телефонном разговоре администратор уверял: магазин готов починить обувь за свой счёт. Но такое предложение не устраивает Анастасию. Девушка требует полный возврат и намерена вернуть всё до копейки!  

Беседа с сотрудником обувного магазина:
– Вы в ремонт сходите, вам подошву приклеят, я так делаю.
– Сезон начнётся – она отклеится обратно.
– Ещё раз пойдёте, сдадите в ремонт.

Так и не добившись результата, который устроил бы обе стороны конфликта, звоним директору модного бутика. Мужчина уверяет: они работают строго по букве закона.

Купила дорогие ботинки, а подошва развалилась. Эксперты нашли брак, а в магазине не хотят возвращать деньги. Почему?

Николай Застенский, генеральный директор обувного магазина:
Есть закон, и мы в рамках этого закона действуем. Мы уже с 2015 года действуем исключительно в рамках законодательства, иначе нас бы уже давно закрыли. Девушка относила год ботинки, и ей не хочется отнести их в ремонт, сдать в ремонт, но это нелепо звучит. Почитайте закон о защите прав потребителей: ни в одной стране такого отношения потребителя к покупаемому продукту нет.

После вмешательства нашей программы, магазин принял заявление покупательницы, но сможет ли девушка вернуть потраченное, пока не ясно. Мы будем следить за развитием событий. 

 
 
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Девушка купила дорогие сапоги, а те развалились прямо на глазах. Что делать, если цена не стала гарантом качества, и кто вернёт деньги обманутой покупательнице,...
 
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