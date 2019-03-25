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Купила дорогие ботинки, а подошва развалилась. Эксперты нашли брак, а в магазине не хотят возвращать деньги. Почему?
Девушка купила дорогие сапоги, а те развалились прямо на глазах. Что делать, если цена не стала гарантом качества, и кто вернёт деньги обманутой покупательнице, разбираемся в программе
Год назад Анастасия решила купить дорогие кожаные ботинки. Девушка несколько месяцев собирала нужную сумму, а когда долгожданная покупка состоялась, радость от неё улетучилась после нескольких носок – обувь стала разваливаться буквально на глазах.
После тщетных попыток вернуть бракованный товар, девушка позвонила на «горячую» линию нашей программы. Закон о защите прав потребителей полностью на стороне Анастасии. Но застраховать героиню от равнодушия владельцев модного бутика некому.
Владимир Астафьев, заместитель председателя ОО «Минское общество потребителей»:
Развалившиеся ботинки отправляем на профессиональную экспертизу. Специалист, внимательно осмотрев обувь, подтвердил наличие производственного дефекта.
Елена Дмитриевская, эксперт ОО «Минское общество потребителей»:
Специалист уверяет: такая подошва – типичный брак скрытого характера, обнаружить который при обыкновенном осмотре практически невозможно.
Владимир Астафьев:
Согласно заключению эксперта, цена ботинок совсем не оправдала их качество. Но для директора магазина даже такое резюме – не аргумент для возврата денег!
По закону, у продавца есть право на проведение самостоятельной экспертизы. Но администрация бутика идёт на конфликт и напрочь отказывается вникать в детали проблемы.
Корреспонденты нашей программы звонят в магазин и задают один-единственный вопрос: почему от пострадавшей покупательницы там отмахиваются, как от надоедливой мухи?
В телефонном разговоре администратор уверял: магазин готов починить обувь за свой счёт. Но такое предложение не устраивает Анастасию. Девушка требует полный возврат и намерена вернуть всё до копейки!
Так и не добившись результата, который устроил бы обе стороны конфликта, звоним директору модного бутика. Мужчина уверяет: они работают строго по букве закона.
После вмешательства нашей программы, магазин принял заявление покупательницы, но сможет ли девушка вернуть потраченное, пока не ясно. Мы будем следить за развитием событий.
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Купила дорогие ботинки, а подошва развалилась. Эксперты нашли брак, а в магазине не хотят возвращать деньги. Почему?
Девушка купила дорогие сапоги, а те развалились прямо на глазах. Что делать, если цена не стала гарантом качества, и кто вернёт деньги обманутой покупательнице,...
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