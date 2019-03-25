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Почему опасно делать покупки через соцсети? 2 истории и совет от МАРТ, как проверить продавца
Девушка оплатила покупку в онлайн-магазине, а продавец удалил аккаунт. Как найти управу на хитрых онлайн-консультантов, рассказываем в программе
Вероника Смирнова:
Но продавца и след простыл! Ровно через две недели с момента оплаты девушка открыла аккаунт в соцсети и ахнула: профайл магазина был удален!
Вероника Смирнова:
Юлия:
А после попытки связаться с продавцом и потребовать купленную вещь, он как в воду канул.
По мнению экспертов, героиням этого сюжета вернуть потраченные деньги и отстоять права будет проблематично. Ведь никакого письменного договора с магазинами девушки не заключали, а кассовый чек им никто не выдавал. Значит, и претензии предъявлять некому.
Правила торговли гласят: онлайн-магазины в социальных сетях не имеют право продавать товары. Исключение составляют обыкновенные магазины и торговые точки, которым разрешено таким способом рекламировать товар.
Решаясь на покупку через интернет у продавца, не имеющего стационарного магазина, покупатель действует на свой страх и риск. Если вы, всё-таки, решились на подобную покупку, специалисты советуют для начала внимательно изучить страницу продавца.
Смогут ли вернуть потраченные деньги героини, узнаем совсем скоро. Мы будем следить за развитием событий.
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Девушка оплатила покупку в онлайн-магазине, а продавец удалил аккаунт. Как найти управу на хитрых онлайн-консультантов, рассказываем в программе «Добро...
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