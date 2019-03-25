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Наводнение в Иране унесло несколько десятков жизней
Новости Ирана. По меньшей мере, 19 человек стали жертвами мощного наводнения на юге Ирана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жителей населенных пунктов, расположенных у рек и водоемов эвакуировали. В пострадавшие районы вертолетами доставляют продукты и предметы первой необходимости. По данным синоптиков, в ближайшие дни дожди лишь усилятся.
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Новости Ирана. По меньшей мере, 19 человек стали жертвами мощного наводнения на юге Ирана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около сотни граждан...
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