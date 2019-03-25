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Наводнение в Иране унесло несколько десятков жизней

26.03.2019 14:35 — Разное | СТВ  
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Новости Ирана. По меньшей мере, 19 человек стали жертвами мощного наводнения на юге Ирана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наводнение в Иране унесло несколько десятков жизней

Около сотни граждан поступили в больницы с различными травмами. Из-за проливных дождей местные реки вышли из берегов, затопив большую часть страны. Сильнее всего от удара стихии пострадал город Шираз.

Наводнение в Иране унесло несколько десятков жизней

Жителей населенных пунктов, расположенных у рек и водоемов эвакуировали. В пострадавшие районы вертолетами доставляют продукты и предметы первой необходимости. По данным синоптиков, в ближайшие дни дожди лишь усилятся.

Наводнение в Иране унесло несколько десятков жизней

Наводнение в Иране унесло несколько десятков жизней
 
 
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Новости Ирана. По меньшей мере, 19 человек стали жертвами мощного наводнения на юге Ирана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около сотни граждан...
 
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Герой працы
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Калiнкавiцкiя навiны
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Вороновская газета
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Светлы шлях
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