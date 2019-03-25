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Почему Крыжановский назвал себя и Солодуху несчастнейшими из людей?
Александр Солодуха и Евгений Крыжановский принимают участие в проекте «Гений-шоу», который пройдёт 6-7 апреля в Театре эстрады в Минске, рассказали в программе
Какое место в проекте занимает Александр Солодуха?
Евгений Крыжановский, заслуженный артист РБ:
Ольга Прилюбко, директор Международного детского фестиваля «Гений-шоу»:
Евгений Крыжановский:
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Александр Солодуха и Евгений Крыжановский принимают участие в проекте «Гений-шоу», который пройдёт 6-7 апреля в Театре эстрады в Минске, рассказали в программе...
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