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«Воевали всей семьей: Мария, её маленький сын и кошка». Акция в память о женщинах на ВОВ прошла в Минске

26.03.2019 14:23 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Подвиг хрупких женщин на полях сражений Второй мировой 26 марта вспоминали в музее Великой Отечественной войны в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Воевали всей семьей: Мария, её маленький сын и кошка». Акция в память о женщинах на ВОВ прошла в Минске

Там прошел очередной этап акции «Беларусь помнит». Неофициальные источники называют эту войну самой женской. И тому есть несколько подтверждений.

«Воевали всей семьей: Мария, её маленький сын и кошка». Акция в память о женщинах на ВОВ прошла в Минске

Известно, что почти половина всех поданных прошений добровольцев были написаны девушками. В рядах армии воевали свыше миллиона женщин, а более 80-ти тысяч из них были офицерами.

«Воевали всей семьей: Мария, её маленький сын и кошка». Акция в память о женщинах на ВОВ прошла в Минске

«Воевали всей семьей: Мария, её маленький сын и кошка». Акция в память о женщинах на ВОВ прошла в Минске

Александра Кузнецова-Тимонова, кандидат исторических наук:
Была еще одна женщина, о которой почему-то очень мало данных – Мария Гольштейн. Эта женщина первая в Республике Беларусь начала водить тяжелые паровозы, тяжелые грузовые составы. Соответственно, среди первых она была мобилизована в эти колонны особого резерва. И маленькая деталь. Когда началась война, у нее был маленький сын, ей не с кем было его оставить. Всю войну, 4 года, она провозила его с собой в теплушке. Сына и домашнюю кошку. То есть можно сказать, они воевали всей семьей.

«Воевали всей семьей: Мария, её маленький сын и кошка». Акция в память о женщинах на ВОВ прошла в Минске

Марианна Щеткина, председатель Белорусского союза женщин:
На наш взгляд, мы недостаточно оценили ту роль, которую играли женщины в Великой Отечественной войне. Конечно, мы всегда говорим, великий народ. Но женщинам всегда немножко сложнее, потому что одновременно с тем, что нужно поддерживать семьи, нужно воспитывать детей, наши женщины принимали участие и в боевых действиях, и восстанавливали экономику, и держали экономику в основном на своих плечах они.

«Воевали всей семьей: Мария, её маленький сын и кошка». Акция в память о женщинах на ВОВ прошла в Минске

«Воевали всей семьей: Мария, её маленький сын и кошка». Акция в память о женщинах на ВОВ прошла в Минске

О недооцененном вкладе женщин в великую Победу говорит и тот факт, что из 11-ти тысяч героев Советского Союза – женщин всего 90. Из них 10-ть – наши соотечественницы. Их уже нет в живых, но увидеть их портреты, прочитать стихи и письма можно на фотовыставке в музее Великой Отечественной войны в Минске.

«Воевали всей семьей: Мария, её маленький сын и кошка». Акция в память о женщинах на ВОВ прошла в Минске

«Воевали всей семьей: Мария, её маленький сын и кошка». Акция в память о женщинах на ВОВ прошла в Минске

 
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Подвиг хрупких женщин на полях сражений Второй мировой 26 марта вспоминали в музее Великой Отечественной войны в Минске, сообщили в программе...
 
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Вороновская газета
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