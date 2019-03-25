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«Воевали всей семьей: Мария, её маленький сын и кошка». Акция в память о женщинах на ВОВ прошла в Минске
Новости Беларуси. Подвиг хрупких женщин на полях сражений Второй мировой 26 марта вспоминали в музее Великой Отечественной войны в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Там прошел очередной этап акции «Беларусь помнит». Неофициальные источники называют эту войну самой женской. И тому есть несколько подтверждений.
Известно, что почти половина всех поданных прошений добровольцев были написаны девушками. В рядах армии воевали свыше миллиона женщин, а более 80-ти тысяч из них были офицерами.
Александра Кузнецова-Тимонова, кандидат исторических наук:
Марианна Щеткина, председатель Белорусского союза женщин:
О недооцененном вкладе женщин в великую Победу говорит и тот факт, что из 11-ти тысяч героев Советского Союза – женщин всего 90. Из них 10-ть – наши соотечественницы. Их уже нет в живых, но увидеть их портреты, прочитать стихи и письма можно на фотовыставке в музее Великой Отечественной войны в Минске.
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«Воевали всей семьей: Мария, её маленький сын и кошка». Акция в память о женщинах на ВОВ прошла в Минске
Новости Беларуси. Подвиг хрупких женщин на полях сражений Второй мировой 26 марта вспоминали в музее Великой Отечественной войны в Минске, сообщили в программе...
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