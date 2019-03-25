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Сел и поехал. Что может предложить рынок аренды автомобилей в Минске

26.03.2019 15:58 — Разное | Аргументы и факты  
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Сел и поехал. Что может предложить рынок аренды автомобилей в Минске
В ближайших планах «Везухи» - увеличить парк до 300 автомобилей. © / Фото из открытых источников

- Исторически автомобили задумывались как общественный транспорт. Идея была в том, чтобы использовать их по мере необходимости. Мало кто предполагал, что люди станут массово покупать машины, тратиться на их содержание и обслуживание. Однако автомобильные концерны пришли к выводу, что концепция «каждому человеку – свой автомобиль» сулит им большую выгоду. Они сделали все, чтобы она укоренилась.

Сегодня в Минске своя машина есть у каждого второго-третьего.

- Таким образом, идею каршеринга нельзя назвать новой?

Сел и поехал. Что может предложить рынок аренды автомобилей в Минске Что стоит учесть при аренде автомобиля на сутки?
- Да, хотя технические возможности для того, чтобы сделать аренду автомобилей действительно удобной, появились лишь недавно.

Чем хорош каршеринг? Можно взять машину, вообще ни с кем не взаимодействуя. Просто садись и поезжай. Даже ключ не нужен.  

- Что вы можете сказать о столичном рынке каршеринга?

- Он совсем молодой. На нем работают три компании. Основные игроки рынка – «Везуха» и «Anytime», у которых около 100 и 300 автомобилей соответственно. В ближайших планах «Везухи» - увеличить парк до 300 автомобилей. При этом минимальное количество машин для Минска, позволяющее обеспечить необходимую площадь покрытия, - 1000 штук.

- Что нужно, чтобы новый сегмент развивался?

- Прежде всего, финансовый рынок. Каршеринговые компании чаще всего покупают машины в лизинг. Основные платежи по нему совершаются из средств, зарабатываемых от сдачи авто в аренду. Но работать приходится с очень низкой наценкой, чтобы оставаться конкурентными. Поэтому должны быть гибкие условия кредитования, возможности отсрочки и т.д.

Важный вопрос – страхование. У нас была головная боль с оформлением КАСКО на машины. Отказали все страховые, кроме Белгосстраха. Проблема в том, что сфера новая, риски сложно просчитать. Кроме того, в Беларуси пока нет каршерингового законодательства.

Сел и поехал. Что может предложить рынок аренды автомобилей в Минске Может ли каршеринг заменить личное авто?

Интересен опыт Москвы. В рамках своей предвыборной программы нынешний мэр Собянин обещал подарить москвичам сервис каршеринга. Для компаний, занятых в отрасли, сделали льготы по парковкам, предоставили им различные компенсации и т.д. Сегмент дотировали, и он быстро развился. Московский рынок каршеринга сегодня – один из наиболее динамичных и перспективных.

Кто ответит

- Кого накажут в случае нарушения ПДД? Например, если пользователь превысит скорость на арендном авто?

- Полную ответственность несет водитель. У нас нет никаких внутренних штрафов за превышение, однако в случае повторного нарушения мы блокируем учетную запись пользователя.

Также у нас предусмотрены штрафы за передачу машины третьим лицам. Правило такое: если арендатор заключил договор, он и управляет автомобилем.

- Что насчет пьянства за рулем?

- У нас в договоре написано большими буквами: если арендатор садится за руль пьяным, мы имеем право взыскать с него штраф в размере 30 тысяч рублей. Это такая заградительная мера.

Пока в нашей практике было всего одно подобное нарушение. К счастью, сотрудник ГАИ вовремя заметил пьяного за рулем, который выезжал со двора, и остановил его. Машину отвезли на штрафстоянку. Это было первое такое нарушение водителя. В случае повторного, как известно, автомобиль конфискуют.

Сел и поехал. Что может предложить рынок аренды автомобилей в Минске
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Как это работает 

Принцип работы такой: садитесь в один из автомобилей каршеринговой компании (они имеют характерную окраску), ездите сколько нужно, после чего оставляете авто там, где удобно – конечно, в разумных пределах. Это значит, что, например, машину можно припарковать во дворе дома или на стоянке, но не на крытом платном паркинге со шлагбаумом или где-нибудь на тротуаре в центре города.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно скачать и установить на телефон приложение. Затем зарегистрироваться в нем, для чего понадобятся водительские права и паспорт. Наконец, привязать к приложению банковскую карточку (с нее после окончания поездки будет автоматически списываться оплата в зависимости от тарифа). 

Приложение покажет, где находятся ближайшие к вам автомобили. Хорошо развитая каршеринговая компания имеет возможность так расположить свои ТС по городу, чтобы из любой точки до них можно было пешком добраться за 5-10 минут.

 
Теги: Минск
 
 
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О том, что собой представляет сервис аренды автомобилей или «каршеринга», «АиФ» расспросил управляющего компании «Везуха» Максима ГОРБИКОВА.
 
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