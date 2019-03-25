Фантазия «Брестского чулочного комбината» не оставляет равнодушным ни одного беларуса. К 1 апреля «чулочники» выпустят серию носков, упакованных, как презервативы, пишет TUT.by.







Комбинат, видимо, проникся идеей контрацептивов – ранее к 23 февраля он уже сделал коллаборацию с презервативами, а к 8 марта представил носки для женских оргазмов в комплекте с «особыми» ароматами. Но «чулочники» идут дальше: теперь это носки, свернутые в форме бубликов и помещенные в пластиковую упаковку. Их назвали «кондоски» (от английского condom – презерватив, и sock – носок).



«Этот продукт мы на 100 процентов придумали сами. По сути, новинка – это все те же классические мужские носки, но в необычной упаковке и форме. Около года назад родилась идея выпустить носки, которые надеваются не натягиванием, а разматыванием», – подчеркнул директор комбината Сергей Жевнерович.







Скоро кондоски появятся в фирменных магазинах. Как говорят на предприятии, аналогов им нет.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Бресте выпустят «кондоски» – носки, упакованные, как презервативы Фантазия «Брестского чулочного комбината» не оставляет равнодушным ни одного беларуса. К 1 апреля «чулочники» выпустят серию носков, упакованных, как...