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В Бресте выпустят «кондоски» – носки, упакованные, как презервативы

26.03.2019 15:44 — Разное | KYKY  
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Фантазия «Брестского чулочного комбината» не оставляет равнодушным ни одного беларуса. К 1 апреля «чулочники» выпустят серию носков, упакованных, как презервативы, пишет TUT.by. 



Комбинат, видимо, проникся идеей контрацептивов – ранее к 23 февраля он уже сделал коллаборацию с презервативами, а к 8 марта представил носки для женских оргазмов в комплекте с «особыми» ароматами. Но «чулочники» идут дальше: теперь это носки, свернутые в форме бубликов и помещенные в пластиковую упаковку. Их назвали «кондоски» (от английского condom – презерватив, и sock – носок). 

«Этот продукт мы на 100 процентов придумали сами. По сути, новинка – это все те же классические мужские носки, но в необычной упаковке и форме. Около года назад родилась идея выпустить носки, которые надеваются не натягиванием, а разматыванием», – подчеркнул директор комбината Сергей Жевнерович.



Скоро кондоски появятся в фирменных магазинах. Как говорят на предприятии, аналогов им нет.

 
 
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Фантазия «Брестского чулочного комбината» не оставляет равнодушным ни одного беларуса. К 1 апреля «чулочники» выпустят серию носков, упакованных, как...
 
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