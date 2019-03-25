Беларусь и Польша в 2018 году достигли самого высокого за 8 лет товарооборота





Показатель товарооборота между Беларусью и Польшей за прошлый год стал рекордным в торговле двух стран за последние восемь лет.

В 2018 году он составил 2,55 млрд долларов.

Как сообщает БЕЛТА , ссылаясь на председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Владимира Улаховича, остаток от прихода и расхода оказался положительным – в размере 138 млн долларов.

В прошлом году была расширена номенклатура товарных позиций: сегодня их насчитывается 495.

Беларусь чаще всего отправляет в Польшу продукцию нефтехимии, металлургии, деревообработки, стройматериалы.

Как пояснил Улахович, необходимо в товарообороте достичь 3 миллиарда долларов. В белорусскую экономику Польша вложила инвестиций на сумму 445 млн долларов.

Между обеими странами больше всего совместных предприятий задействовано в продовольственной, строительной и торговой сферах.