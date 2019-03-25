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Беларусь и Польша в 2018 году достигли самого высокого за 8 лет товарооборота
26.03.2019 15:49 — Разное | Ежедневник
Показатель товарооборота между Беларусью и Польшей за прошлый год стал рекордным в торговле двух стран за последние восемь лет.
В 2018 году он составил 2,55 млрд долларов.
Как сообщает
В прошлом году была расширена номенклатура товарных позиций: сегодня их насчитывается 495.
Беларусь чаще всего отправляет в Польшу продукцию нефтехимии, металлургии, деревообработки, стройматериалы.
Как пояснил Улахович, необходимо в товарообороте достичь 3 миллиарда долларов. В белорусскую экономику Польша вложила инвестиций на сумму 445 млн долларов.
Между обеими странами больше всего совместных предприятий задействовано в продовольственной, строительной и торговой сферах.
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Показатель товарооборота между Беларусью и Польшей за прошлый год стал рекордным в торговле двух стран за последние восемь лет.
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