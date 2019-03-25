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Фонд «Дирекция II Европейских игр 2019 года» и ЮНЭЙДС подпишут меморандум о взаимопонимании
26.03.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
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II Европейские игры – событие, интерес к которому проявляют во многих странах мира. Всех желающих увидеть соревнования лучших спортсменов Европы едва ли смогут вместить трибуны, зато телевизионная аудитория турнира способна составить конкуренцию крупнейшим спортивным событиям современности.
Гостями очередного посвященного II Европейским играм пресс-центра, который издательский дом «Беларусь сегодня» организует совместно с фондом «Дирекция
О том, какие сюрпризы ждут телезрителей, что можно будет увидеть в июне на белорусских телеканалах и как не пропустить все самое интересное в программе
Павел Булацкий — директор Дирекции телеканала «Беларусь 5»
Александр Казюкевич –главный директор главной дирекции подготовки телепрограмм Белтелерадиокомпании, консультант Дирекции II Европейских игр 2019 года
Максим Кошкалда –начальник управления по маркетингу, коммерческим вопросам и рекламе фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»
Просьба подтвердить участие до 17.00 вторника, 26 марта. Дополнительную информацию можно получить по телефону: +375296905269, Дмитрий.
Напомним, II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4000 атлетов из 50 стран разыграют порядка 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в 8 видах спорта станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 г. в Токио (Япония).
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> II Европейские игры – событие, интерес к которому проявляют во многих странах мира. Всех желающих увидеть соревнования лучших спортсменов Европы едва ли смогут...
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