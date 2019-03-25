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Huawei P30 и P30 Pro представлены официально

26.03.2019 16:00 — Разное | Tut.by  
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Huawei на пресс-конференции в Париже представила новые флагманские смартфоны — P30 и P30 Pro. Как и в прошлогодних «двадцатках», основной упор в устройствах сделан на камеру: старшая модель может снимать с 10-кратным зумом почти без потери качества.


Huawei P30

Смартфон спереди и сзади прикрыт защитным стеклом, защищен от попадания воды и пыли (IP68), а также поддерживает установку одновременно двух nanoSIM-карт или одной симки и карты памяти формата nanoSD (как в прошлогоднем Huawei Mate 20 Pro).


Диагональ дисплея Huawei P30 равняется 6,1 дюймам, матрица — OLED, разрешение — 2340 на 1080 пикселей. В верхней части панели находится небольшой вырез в форме капельки. А еще в нижнюю часть экрана встроен сканер отпечатков пальцев.

К другим характеристикам относится процессор Kirin 980 (7-нм), 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища. Емкость встроенного аккумулятора — 3650 мАч, поддерживается ускоренная 22,5-ваттная зарядка через комплектный адаптер питания.


Основная камера Leica — тройная, с поддержкой искусственного интеллекта и пятикратного гибридного зума. Первый модуль — 40 Мп (f/1.8), второй суперширокоугольный — 16 Мп (f/2.2), третий телефото — 8 Мп (f/2.4). Фронтальный селфи-модуль — 32-мегапиксельный (f/2.0).

Продажи гаджета начнутся в первой половине апреля. Устройство будет доступно в нескольких цветах (в том числе градиентных). Европейская цена Huawei P30 (6/128 ГБ) — 749 евро.

Huawei P30 Pro

Топовый смартфон линейки, визуально мало чем отличающийся от «обычного» P30. Новый P30 Pro выполнен из стекла, защищен по стандарту IP68 и может работать сразу с двумя симками. Постоянная память расширяется через карты формата nanoSD (устанавливается вместо одной из SIM-карт).


Из отличий P30 Pro от P30 — отсутствие 3,5-мм разъема для наушников, а также увеличенный дисплей на 6,47 дюйма. Разрешение панели — 2340 на 1080 пикселей, матрица — OLED, в наличии и сканер отпечатков пальцев вместе с каплевидным вырезом. Правда левая и правая грани экрана P30 Pro в сравнении с P30 более скругленные.


Процессором выступает Kirin 980, которому ассистирует уже 8 ГБ оперативной и от 128 ГБ постоянной памяти. Емкость аккумулятора — 4200 мАч, есть беспроводная (15 Вт) и очень быстрая 40-ваттная зарядка через комплектный зарядный адаптер. Еще одна функция — реверсивная зарядка, чтобы заряжать другие гаджеты от P30 Pro.

Основная камера Leica (если считать с выделенным 3D ToF-модулем) состоит из четырех модулей. Первый — 40 Мп (f/1.6), второй — суперширокоугольный, 20 Мп (f/2.2), третий — перископный, 8 Мп (f/3.4). Вместе такая фотосистема может делать снимки с 5-кратным оптическим и 10-кратным гибридным зумом. Фронтальная камера — 32 Мп (f/2.0).


Как и в случае с P30, топовый P30 Pro начнет продаваться в апреле. Версия с 8/128 ГБ памяти в Европе оценена в 999 евро, 8/256 ГБ — 1099 евро.

Смотрите, сколько у нас стоят предыдущие смартфоны Huawei:

 
 
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Устройства начнут продаваться в апреле.
 
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Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
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Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
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