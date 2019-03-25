Лукашенко возмутился содержанием коров на ферме в Шкловском районе





Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время рабочей поездки в Могилевскую область посетил молочно-товарный комплекс «Слижи» ОАО «Амкодор-Шклов», сообщает БелТА .

Побывав в нескольких коровниках, глава государства возмутился условиями, в которых содержатся животные, а также отсутствием порядка в производственных помещениях. «Если человек не понимает, что это Освенцим, а вы его ставите руководителем холдинга (ООО «Купаловское». — Прим. БелТА), я вас вообще не понимаю», — возмутился Президент.







«Сколько комплекс работает? Два года? А мне кажется, что лет десять, — сказал Александр Лукашенко. — Здесь никогда никто не убирает по-человечески». В таком же состоянии Президент застал и мехдвор хозяйства. Заброшенная техника в ангарах, металлолом, разбросанные запчасти и требующее ремонта оборудование — все это увидел глава государства на территории. «Кругом кладбище — что на улице, что под крышей», — констатировал он. Александр Лукашенко поручил председателю Комитета госконтроля Леониду Анфимову провести проверку по предприятию и, если будет налицо состав преступления, возбудить уголовное дело и привлечь всех, кто не обеспечил надлежащие условия хозяйствования и производственной дисциплины, к ответственности.