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В горецкой гимназии началась районная олимпиада – Фото
26.03.2019 — Разное | Горецкий вестник
Сегодня в горецкой гимназии №1 состоялось торжественное открытие районной олимпиады по учебным предметам. В течении нескольких дней школьники будут бороться за победу в интеллектуальном состязании.
Фото Михаила Левцова
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Сегодня в горецкой гимназии №1 состоялось торжественное открытие районной олимпиады по учебным предметам. В течении нескольких дней школьники будут бороться за...
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