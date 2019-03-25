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В горецкой гимназии началась районная олимпиада – Фото

26.03.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Сегодня в горецкой гимназии №1 состоялось торжественное открытие районной олимпиады по учебным предметам. В течении нескольких дней школьники будут бороться за победу в интеллектуальном состязании.

 

В горецкой гимназии началась районная олимпиада – Фото
Регистрация участников.

 

В горецкой гимназии началась районная олимпиада – Фото
Егор Шилов исполняет композицию «Ты неси меня, река».

 

В горецкой гимназии началась районная олимпиада – Фото

 

В горецкой гимназии началась районная олимпиада – Фото

 

В горецкой гимназии началась районная олимпиада – Фото
Участников олимпиады приветствовал начальник отдела по образованию райисполкома Владимир Лебедев.

 

В горецкой гимназии началась районная олимпиада – Фото

 

В горецкой гимназии началась районная олимпиада – Фото

 

В горецкой гимназии началась районная олимпиада – Фото

 

В горецкой гимназии началась районная олимпиада – Фото
Анна Шмерина с песней «Сердца стук».

 

В горецкой гимназии началась районная олимпиада – Фото

 

В горецкой гимназии началась районная олимпиада – Фото
«Not my soul» от Ивана Ларченко.

 

В горецкой гимназии началась районная олимпиада – Фото

 

Фото Михаила Левцова


 
Теги: Минск
 
 
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  Сегодня в горецкой гимназии №1 состоялось торжественное открытие районной олимпиады по учебным предметам. В течении нескольких дней школьники будут бороться за...
 
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