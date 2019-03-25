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30 марта — «Час Земли». Осиповчане, присоединяйтесь!

26.03.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
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Могилевский облкомитет и наша районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды призывают всех неравнодушных принять участие в ежегодной экологической акции «Час земли»,  отключив 30 марта свет на 1 час — с 20.30 до 21.30. И вообще постараться сделать бережное отношение к природным ресурсам постоянной привычкой.

30 марта — «Час Земли». Осиповчане, присоединяйтесь!

Глобальная акция «Час Земли» Всемирного фонда дикой природы (WWF) проводится во всем мире. Беларусь присоединится к ней в 11-й раз.

Первый Час Земли был организован в 2007 г. в Австралии и имел огромный успех: участвовало более 2 млн. человек. На следующий год к ней присоединились еще 35 стран. В 2018 г. по данным организаторов в акции приняло участие более  2 млрд. человек из 187 государств, была выключена подсветка более чем 3100 архитектурных объектов. В Беларуси мероприятия прошли в 22 населенных пунктах.

Выключить свет на час не сложно, но даже таким простым действием можно помочь планете!

 
 
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Могилевский облкомитет и наша районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды призывают всех неравнодушных принять участие в ежегодной...
 
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