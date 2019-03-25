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По 15 апреля — конкурс инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства Могилевщины
26.03.2019 — Разное | Асiповiцкi край
Его цель — оказание им господдержки в виде предоставления субсидий для возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами, расходов на выплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) в части оплаты суммы вознаграждения (дохода) лизингодателя.
Подробности о проведении конкурса на интернет-сайте: mogilev-region.gov.by.
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Его цель — оказание им господдержки в виде предоставления субсидий для возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами, расходов на выплату...
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