Из-за проблем на коровниках Лукашенко распорядился уволить экс-главу Слуцкого района





Александр Лукашенко поручил снять с должностей всех виновных за необеспечение надлежащих условий хозяйствования и производственной дисциплины в агрохолдинге «Купаловское» и возбудить уголовные дела.

«Чтобы на столе лежал список всех, кто меня здесь сопровождал. Кроме губернатора и прочих тут еще были конкретные люди, которые должны были за это отвечать. Возбудить уголовное дело по всей строгости закона. Виноват — наручники и сразу в следственный изолятор», — дал поручение Лукашенко.

Нынешнего председателя Шкловского райисполкома Василия Витюнова решено назначить руководителем агрохолдинга «Купаловское», а помощника президента по Могилевской области Геннадия Лавренкова — исполняющим обязанности председателя райисполкома, передаёт телеканал ОНТ.



Владимир Доманевский руководил Слуцким районом с 2009 по 2013, затем пошёл на повышение и стал главным инспектором по Гомельской области, с 2014 года - председатель Могилёвского облисполкома.

Исполнять обязанности губернатора Могилевской области пока будет его нынешний первый заместитель Николай Коротин.

По другим должностным лицам Александр Лукашенко поручил Администрации президента внести предложения в ближайшее время.

Напомним, 26 марта президент посещал молочно-товарный комплекс «Слижи» ОАО «Амкодор-Шклов», которое входит в структуру агрохолдинга «Купаловское».

Побывав в нескольких коровниках, Александр Лукашенко возмутился условиями, в которых содержатся животные, а также отсутствием порядка в производственных помещениях. «Если человек не понимает, что это Освенцим, а вы его ставите руководителем холдинга („Купаловское“ - TUT.BY ), я вас вообще не понимаю», — возмутился он.

«Сколько комплекс работает? Два года? А мне кажется, что лет десять, — сказал Александр Лукашенко. — Здесь никогда никто не убирает по-человечески».