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Из-за проблем на коровниках Лукашенко распорядился уволить экс-главу Слуцкого района
26.03.2019 — Разное | Слуцк Город
Александр Лукашенко поручил снять с должностей всех виновных за необеспечение надлежащих условий хозяйствования и производственной дисциплины в агрохолдинге «Купаловское» и возбудить уголовные дела.
«Чтобы на столе лежал список всех, кто меня здесь сопровождал. Кроме губернатора и прочих тут еще были конкретные люди, которые должны были за это отвечать. Возбудить уголовное дело по всей строгости закона. Виноват — наручники и сразу в следственный изолятор», — дал поручение Лукашенко.
Нынешнего председателя Шкловского райисполкома Василия Витюнова решено назначить руководителем агрохолдинга «Купаловское», а помощника президента по Могилевской области Геннадия Лавренкова — исполняющим обязанности председателя райисполкома,
Исполнять обязанности губернатора Могилевской области пока будет его нынешний первый заместитель Николай Коротин.
По другим должностным лицам Александр Лукашенко поручил Администрации президента внести предложения в ближайшее время.
Напомним, 26 марта президент посещал молочно-товарный комплекс «Слижи» ОАО «Амкодор-Шклов», которое входит в структуру агрохолдинга «Купаловское».
Побывав в нескольких коровниках, Александр Лукашенко возмутился условиями, в которых содержатся животные, а также отсутствием порядка в производственных помещениях. «Если человек не понимает, что это Освенцим, а вы его ставите руководителем холдинга („Купаловское“ -
«Сколько комплекс работает? Два года? А мне кажется, что лет десять, — сказал Александр Лукашенко. — Здесь никогда никто не убирает по-человечески».
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Александр Лукашенко поручил снять с должностей всех виновных за необеспечение надлежащих условий хозяйствования и производственной дисциплины в агрохолдинге...
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