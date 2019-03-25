«Огромной наценки нет». В центре открылось кафе с завтраками, где омлет стоит от 6 до 25 рублей

Недавно в центре Минска открылось новое заведение Zavtraki 24. Оно расположилось на Зыбицкой, 2, и с утра до поздней ночи будет предлагать посетителям только завтраки. Показываем и рассказываем, каким получилось новое место.





Открываете новое заведение в Минске и готовы показать его и рассказать о нем? Пишите на afisha@tutby.com с пометкой «Новое заведение».

Создатели нового места говорят, что идея завтраков, которые бы предлагались целый день, возникла не просто так. В большом городе режим жизни у всех разный: у кого-то утро начинается в 6 утра, у кого-то в 8, у кого-то — в 16.

— Мы считаем, что день обязательно должен начинаться с завтрака, ведь это главная энергия, которую человек получает в начале своего дня. Люди стараются правильно питаться, не пропускать завтрак. К тому же спрос рождает предложение: в Минске такого формата не хватало давно, — говорит директор нового заведения Виолетта.





За проект создатели взялись еще два года назад, но достаточно долго отрабатывали концепцию. Интерьером занималась не именитая студия дизайна, а несколько белорусских художников, чьи картины сейчас размещены на стенах заведения.

— Мы не собираемся делать здесь галерею, но туристический потенциал на Зыбицкой есть: здесь бывают не только россияне и украинцы, но и китайцы, англичане, израильтяне. Если возникнет желание, с любым художником можно будет связаться и купить любую работу.

В заведении есть небольшой фитнес-бар: смузи или салат можно будет взять с собой. В основном меню нашлось место для фермерских продуктов: у подворий и ферм кафе закупает птицу, индейку, молочные продукты, а еще масло, которое переваривают в масло гхи.





Вот некоторые позиции из меню:

фриттата (500 г) — 25 рублей;

омлет — 6 рублей (дополнение в виде спаржи, томата, ветчины — 3−4 рубля за ингредиент);

панкейки (350 г) — 14 рублей;

блины с творогом, ванильным кремом и фруктовым салатом (350 г) — 12 рублей;

блины с форелью, сливочным сыром, икрой и соусом шампань (380 г) — 20 рублей;

картофельная вафля с вяленой говядиной, рукколой и домашним майонезом (260 г) — 15 рублей;

ленивое ризотто с яйцом пашот (350 г) — 20 рублей.

Для просмотра полного меню нажмите сюда







Омлет с добавками (не путать с фриттатой, это другое блюдо)

— Первое, что бросается в глаза в меню, это фриттата (итальянский омлет. — Прим. ред.) за 25 рублей. Это обоснованная цена?

— Во-первых, порцию в 500 граммов можно смело рассчитывать на двоих, — говорит Виолетта. — Во-вторых, многие блюда — это наша интерпретация классических блюд. Если вы закажете эту фриттату, вы поймете, почему она столько стоит. Мы можем сказать, что никакой огромной наценки нет.

Если говорить конкретно о фриттате, то в составе есть свежая микроспаржа, три яйца, конкассе из томатов, маслины «Каламата», гуакамоле, филе индейки, тосты. Поверьте, себестоимость немаленькая, продукты недешевые. К примеру, томаты: они сейчас дорогие. Мы используем только черри, стоимость — 10−12 рублей за килограмм.



















Плитка в туалете — это имитация фрагментов берлинской стены.

Виолетта говорит, что за первые несколько дней работы уже понятно, что интерес к новому месту есть. Хотя над некоторыми бизнес-процессами еще придется поработать.

— Например, время отдачи блюд пока не такое, как нам хотелось бы. Но нужно понимать, что заготовок у нас нет. Мы не готовим из замороженных вафель и не подаем купленные готовые. Мы делаем рано утром тесто, а когда вы заказываете вафлю, только тогда ее начинают выпекать. Да, вы не получите ее через 10 минут, а получите через 15−20. Мы осознанно шли на этот риск, понимая, что лучше получить блюдо на пять минут позже, но оно будет свежим и качественным.

Несмотря на название — Zavtraki 24 — заведение не работает круглосуточно (пока — с 8.00 до 00.00). Нейминг связан именно с акцентом на то, что на протяжении всего времени работы в кафе подают только завтраки.





Сейчас заведение готово принимать до 50 гостей одномоментно, вскоре откроется второй зал на нижнем этаже. Летом около кафе появятся две террасы — и со стороны Зыбицкой, и со стороны Свислочи.

Что: кафе с завтраками Zavtraki 24. Где: ул. Зыбицкая, 2 (вход как со стороны Зыбицкой, так и со стороны Свислочи). Когда: с 8.00 до 00.00 (в скором времени режим работы изменится, заведение будет работать с 8.00 до 02.00 по будням, в пятницу и субботу — с 8.00 до 04.00).

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