ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Огромной наценки нет». В центре открылось кафе с завтраками, где омлет стоит от 6 до 25 рублей

26.03.2019 16:31 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Недавно в центре Минска открылось новое заведение Zavtraki 24. Оно расположилось на Зыбицкой, 2, и с утра до поздней ночи будет предлагать посетителям только завтраки. Показываем и рассказываем, каким получилось новое место.


Открываете новое заведение в Минске и готовы показать его и рассказать о нем? Пишите на afisha@tutby.com с пометкой «Новое заведение».

Создатели нового места говорят, что идея завтраков, которые бы предлагались целый день, возникла не просто так. В большом городе режим жизни у всех разный: у кого-то утро начинается в 6 утра, у кого-то в 8, у кого-то — в 16.

— Мы считаем, что день обязательно должен начинаться с завтрака, ведь это главная энергия, которую человек получает в начале своего дня. Люди стараются правильно питаться, не пропускать завтрак. К тому же спрос рождает предложение: в Минске такого формата не хватало давно, — говорит директор нового заведения Виолетта.


За проект создатели взялись еще два года назад, но достаточно долго отрабатывали концепцию. Интерьером занималась не именитая студия дизайна, а несколько белорусских художников, чьи картины сейчас размещены на стенах заведения.

— Мы не собираемся делать здесь галерею, но туристический потенциал на Зыбицкой есть: здесь бывают не только россияне и украинцы, но и китайцы, англичане, израильтяне. Если возникнет желание, с любым художником можно будет связаться и купить любую работу.

В заведении есть небольшой фитнес-бар: смузи или салат можно будет взять с собой. В основном меню нашлось место для фермерских продуктов: у подворий и ферм кафе закупает птицу, индейку, молочные продукты, а еще масло, которое переваривают в масло гхи.


Вот некоторые позиции из меню:

фриттата (500 г) — 25 рублей;

омлет — 6 рублей (дополнение в виде спаржи, томата, ветчины — 3−4 рубля за ингредиент);

панкейки (350 г) — 14 рублей;

блины с творогом, ванильным кремом и фруктовым салатом (350 г) — 12 рублей;

блины с форелью, сливочным сыром, икрой и соусом шампань (380 г) — 20 рублей;

картофельная вафля с вяленой говядиной, рукколой и домашним майонезом (260 г) — 15 рублей;

ленивое ризотто с яйцом пашот (350 г) — 20 рублей.

Для просмотра полного меню нажмите сюда




Омлет с добавками (не путать с фриттатой, это другое блюдо)

— Первое, что бросается в глаза в меню, это фриттата (итальянский омлет. — Прим. ред.) за 25 рублей. Это обоснованная цена?

— Во-первых, порцию в 500 граммов можно смело рассчитывать на двоих, — говорит Виолетта. — Во-вторых, многие блюда — это наша интерпретация классических блюд. Если вы закажете эту фриттату, вы поймете, почему она столько стоит. Мы можем сказать, что никакой огромной наценки нет.

Если говорить конкретно о фриттате, то в составе есть свежая микроспаржа, три яйца, конкассе из томатов, маслины «Каламата», гуакамоле, филе индейки, тосты. Поверьте, себестоимость немаленькая, продукты недешевые. К примеру, томаты: они сейчас дорогие. Мы используем только черри, стоимость — 10−12 рублей за килограмм.










Плитка в туалете — это имитация фрагментов берлинской стены.

Виолетта говорит, что за первые несколько дней работы уже понятно, что интерес к новому месту есть. Хотя над некоторыми бизнес-процессами еще придется поработать.

— Например, время отдачи блюд пока не такое, как нам хотелось бы. Но нужно понимать, что заготовок у нас нет. Мы не готовим из замороженных вафель и не подаем купленные готовые. Мы делаем рано утром тесто, а когда вы заказываете вафлю, только тогда ее начинают выпекать. Да, вы не получите ее через 10 минут, а получите через 15−20. Мы осознанно шли на этот риск, понимая, что лучше получить блюдо на пять минут позже, но оно будет свежим и качественным.

Несмотря на название — Zavtraki 24 — заведение не работает круглосуточно (пока — с 8.00 до 00.00). Нейминг связан именно с акцентом на то, что на протяжении всего времени работы в кафе подают только завтраки.


Сейчас заведение готово принимать до 50 гостей одномоментно, вскоре откроется второй зал на нижнем этаже. Летом около кафе появятся две террасы — и со стороны Зыбицкой, и со стороны Свислочи.

Что: кафе с завтраками Zavtraki 24.

Где: ул. Зыбицкая, 2 (вход как со стороны Зыбицкой, так и со стороны Свислочи).

Когда: с 8.00 до 00.00 (в скором времени режим работы изменится, заведение будет работать с 8.00 до 02.00 по будням, в пятницу и субботу — с 8.00 до 04.00).

Чем заняться в Минске ночью? Здесь собраны вечеринки на любой вкус

Читайте также
В центре Минска открылось заведение с азиатской едой
Кавер-бэнды в Минске: список всех заведений, где поют

***

23 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить семейный сертификат на посещение интерактивной выставки Future Live. Счастливчикам сертификаты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 29 марта.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Недавно в центре Минска открылось новое заведение Zavtraki 24. Оно расположилось на Зыбицкой, 2, и с утра до поздней ночи будет предлагать посетителям только завтраки....
 
Новости дня
Новости разные
 
Фонд «Дирекция II Европейских игр 2019 года» и ЮНЭЙДС подпишут меморандум о взаимопонимании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика