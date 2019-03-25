Купеобразный кроссовер Geely фактически готов к выходу на рынок

Вообще, купе-кроссовер от Geely не такой уж и секрет — первые фотографии экстерьера и салона машины были обнародованы китайцами еще в январе. Но теперь компания определилась и с названием новинки, которая до сих пор была известна под индексом FY11.



Фото: Autohome.com.cn

На китайском рынке автомобиль будет продаваться под именем Xingyue, но для экспортных рынков, как это водится у Geely, наверняка подберут более удобоваримое название. Заодно на прошедшей для местных журналистов презентации кроссовера стали известны и некоторые подробности о технике машины. Напомним, что 4,6-метровый Xingyue с колесной базой длиной 2,7 м является первой моделью Geely на платформе CMA, на которой базируются компактный кроссовер Volvo XC40 и модели дочернего бренда Lynk & Co.





В Китае новый кроссовер Geely будет предлагаться с тремя вариантами силовых установок на выбор. Две из них — гибридные, причем в обоих случаях на основе 1,5-литрового трехцилиндрового турбодвигателя мощностью 177 лошадиных сил: в первом случае речь идет о 48-вольтовой мягкогибридной системе с вспомогательным стартер-генератором, а втором — о полноценном 258-сильном «гибриде» с возможностью подзарядки тяговой батареи (заявленный пробег на электротяге — до 50 км) от бытовой розетки. Трансмиссия у гибридных версий — передний привод и 7-ступенчатый «робот» с двойным сцеплением.





На вершине гаммы — полноприводная модификация, оснащенная двухлитровой турбо-«четверкой» Volvo с 238 «лошадками» и 350 Нм крутящего момента. В паре с 8-ступенчатым «автоматом» она разгоняет «паркетник» до 100 км/ч за паспортные 6,8 секунды. Из оснащения заявлены адаптивный круиз-контроль, виртуальная приборка, система кругового обзора, контроль рядности движения, беспроводная зарядка для смартфонов и аудиосистема Bose с 12 динамиками.





В Китае продажи машины начнутся в третьем квартале текущего года, но стоимость пока не озвучена. По слухам, базовая версия Xingyue обойдется примерно в 20 тысяч долларов в пересчете. Со временем этот кроссовер может появиться и на рынке ТС, но случится это нескоро — на экспорт модели Geely зачастую идут с большой задержкой.