



Завтра, 27 марта, по западу Беларуси будет действовать оранжевый уровень опасности – там будет ветрено. Синоптики сделали штормовое предупреждение.

По информации Белгидромета, в среду днем в юго-восточных районах пройдут кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Ветер будет южного направления, утром и днем с переходом на северное 4-9 м/с, порывы будут достигать 12-14 м/с. Ночью скорость ветра составит до 15-20 м/с.

Предстоящей ночью температура воздуха будет колебаться от 4 градусов мороза до 2 тепла. Днем термометр покажет 1-7 градусов со знаком плюс.