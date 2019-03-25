﻿ В Лиде дети во дворе поцарапали железным прутом восемь машин. Кто возместит ущерб?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Лиде дети во дворе поцарапали железным прутом восемь машин. Кто возместит ущерб?

26.03.2019 — Разное | Lida.Info  
Размер текста:
A
A
A

В Лиде дети во дворе поцарапали железным прутом восемь машин. Кто возместит ущерб?

В Лиде в прошлом месяце неизвестные повредили восемь автомобилей, припаркованных в придворовой зоне на одной из улиц. Было возбуждено уголовное дело. А потом сотрудники милиции нашли виновников, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

Оказывается, в тот день во дворе несколько школьников младших классов играли с металлическими прутьями. Уже ясно, что это именно они причастны к порче машин — у автомобилей на кузовах глубокие царапины.

По закону ни один из детей не подлежит уголовной ответственности, так как не достиг необходимого возраста. По совокупности обстоятельств их поставят на профилактический учет.

Ущерб автовладельцам, возможно, возместят родители детей.

 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Лиде в прошлом месяце неизвестные повредили восемь автомобилей, припаркованных в придворовой зоне на одной из улиц. Было возбуждено уголовное дело. А потом...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бресте выпустят «кондоски» – носки, упакованные, как презервативы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика