В Лиде дети во дворе поцарапали железным прутом восемь машин. Кто возместит ущерб?





В Лиде в прошлом месяце неизвестные повредили восемь автомобилей, припаркованных в придворовой зоне на одной из улиц. Было возбуждено уголовное дело. А потом сотрудники милиции нашли виновников, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

Оказывается, в тот день во дворе несколько школьников младших классов играли с металлическими прутьями. Уже ясно, что это именно они причастны к порче машин — у автомобилей на кузовах глубокие царапины.

По закону ни один из детей не подлежит уголовной ответственности, так как не достиг необходимого возраста. По совокупности обстоятельств их поставят на профилактический учет.

Ущерб автовладельцам, возможно, возместят родители детей.