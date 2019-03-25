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Конец переводу стрелок - Европарламент решил

26.03.2019 15:54 — Разное | Партизан  
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Европейский парламент в Страсбурге проголосовал во вторник по нормативным актам, которые отменяют перевод стрелок два раза в год.

Проект поправок к директиве предусматривает, что последний раз на территории ЕС переведут стрелки часов в 2021 году. 

За это проголосовало 410 депутатов из 653, 192 были против и 51 воздержался, передает rmf24.pl

Напомним, проект резолюции Европарламента по отмене перевода стрелок стал результатом инициативы и петиции граждан ЕС, в которых те выражали беспокойство относительно состояния здоровья из-за последствий изменения времени дважды в год. 

Проектом предусмотрена лишь отмена перевода стрелок на территории ЕС, при этом каждая страна сама будет решать, на каком времени она останется - "летнем" или "зимнем".

Впервые переходить на летнее и зимнее время начали в 1908 году в Великобритании. Это было сделано для экономии электроэнергии. Сейчас переход на зимнее и летнее время действует более чем в 100 странах.


 
 
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Европейский парламент в Страсбурге проголосовал во вторник по нормативным актам, которые отменяют перевод стрелок два раза в год.
 
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