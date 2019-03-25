Конец переводу стрелок - Европарламент решил

Проект поправок к директиве предусматривает, что последний раз на территории ЕС переведут стрелки часов в 2021 году.





rmf24.pl За это проголосовало 410 депутатов из 653, 192 были против и 51 воздержался, передает





Напомним, проект резолюции Европарламента по отмене перевода стрелок стал результатом инициативы и петиции граждан ЕС, в которых те выражали беспокойство относительно состояния здоровья из-за последствий изменения времени дважды в год.





Проектом предусмотрена лишь отмена перевода стрелок на территории ЕС, при этом каждая страна сама будет решать, на каком времени она останется - "летнем" или "зимнем".





Впервые переходить на летнее и зимнее время начали в 1908 году в Великобритании. Это было сделано для экономии электроэнергии. Сейчас переход на зимнее и летнее время действует более чем в 100 странах.



