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Конец переводу стрелок - Европарламент решил
Европейский парламент в Страсбурге проголосовал во вторник по нормативным актам, которые отменяют перевод стрелок два раза в год.
Проект поправок к директиве предусматривает, что последний раз на территории ЕС переведут стрелки часов в 2021 году.
За это проголосовало 410 депутатов из 653, 192 были против и 51 воздержался, передает
Напомним, проект резолюции Европарламента по отмене перевода стрелок стал результатом инициативы и петиции граждан ЕС, в которых те выражали беспокойство относительно состояния здоровья из-за последствий изменения времени дважды в год.
Проектом предусмотрена лишь отмена перевода стрелок на территории ЕС, при этом каждая страна сама будет решать, на каком времени она останется - "летнем" или "зимнем".
Впервые переходить на летнее и зимнее время начали в 1908 году в Великобритании. Это было сделано для экономии электроэнергии. Сейчас переход на зимнее и летнее время действует более чем в 100 странах.
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Европейский парламент в Страсбурге проголосовал во вторник по нормативным актам, которые отменяют перевод стрелок два раза в год.
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