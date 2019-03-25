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Гомельчанка готовила еду и что-то пошло не так...

26.03.2019 15:41 — Разное | Партизан  
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25 марта в 16:41 спасатели Гомельского городского подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре квартиры на шестом этаже высотного жилого дома № 45 в Гомеле по проспекту Речицкому.
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По прибытии к месту вызова подразделений МЧС из окна кухни однокомнатной квартиры, расположенной на шестом этаже шестнадцатиэтажного панельного многоквартирного жилого дома уже шёл густой дым.


Пожар был оперативно ликвидирован спасателями в застигнутых размерах. В результате пожара повреждены вещи на площади 3 квадратных метра. Хозяйка квартиры – пенсионерка 1955 года рождения – не пострадала.


Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.


 
Теги: Гомель
 
 
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25 марта в 16:41 спасатели Гомельского городского подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре квартиры на шестом этаже высотного жилого дома № 45 в Гомеле по...
 
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