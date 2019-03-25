Гомельчанка готовила еду и что-то пошло не так...

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС из окна кухни однокомнатной квартиры, расположенной на шестом этаже шестнадцатиэтажного панельного многоквартирного жилого дома уже шёл густой дым.









Пожар был оперативно ликвидирован спасателями в застигнутых размерах. В результате пожара повреждены вещи на площади 3 квадратных метра. Хозяйка квартиры – пенсионерка 1955 года рождения – не пострадала.









Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.



