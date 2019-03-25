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В Минэнерго рассказали о степени готовности БелАЭС и о судьбе отработанного топлива
Заместитель министра энергетики Михаил Михадюк заявил, что на сегодняшний день степень готовности первого энергоблока в части реализации проектных решений можно оценить в 87%, второго – в 67%.
фото: Василий Федосенко, Reuters
«В данный момент мы вплотную подошли к этапу гидроиспытаний, холодной и горячей обкатки оборудования. После успешного завершения этого этапа следующий – физический пуск ядерной установки первого энергоблока, что означает загрузку ядерного топлива в реактор и начало соответствующих испытаний на различных режимах.
После успешного завершения физического пуска следующий этап – энергетический пуск, осуществляемый с остановками на мощностях через каждые 5% для проведения необходимых испытаний. На уровне набора мощности примерно 40% проводится включение генератора в сеть с постепенным дальнейшим набором мощности до проектной.
Вся наша работа направлена на прохождение этих этапов в 2019 году», – рассказал он в
Михадюк также сообщил, что отработанное топливо с БелАЭС планируется направлять на переработку в Россию с возвращением в Беларусь «высокоактивных отходов, включенных в стеклоподобную матрицу, с исключением долгоживущих радионуклидов».
Это, по словам заместителя министра, «позволит осуществить их захоронение в заглубленных приповерхностных сооружениях, а не в глубоких геологических формациях».
Проект Стратегии обращения с отработанным ядерным топливом БелАЭС сейчас находится на рассмотрении правительства.
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Заместитель министра энергетики Михаил Михадюк заявил, что на сегодняшний день степень готовности первого энергоблока в части реализации проектных решений можно...
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