В Минэнерго рассказали о степени готовности БелАЭС и о судьбе отработанного топлива

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«В данный момент мы вплотную подошли к этапу гидроиспытаний, холодной и горячей обкатки оборудования. После успешного завершения этого этапа следующий – физический пуск ядерной установки первого энергоблока, что означает загрузку ядерного топлива в реактор и начало соответствующих испытаний на различных режимах.





После успешного завершения физического пуска следующий этап – энергетический пуск, осуществляемый с остановками на мощностях через каждые 5% для проведения необходимых испытаний. На уровне набора мощности примерно 40% проводится включение генератора в сеть с постепенным дальнейшим набором мощности до проектной.





интервью «СБ-Беларусь сегодня». Вся наша работа направлена ​​на прохождение этих этапов в 2019 году», – рассказал он в«СБ-Беларусь сегодня».





Михадюк также сообщил, что отработанное топливо с БелАЭС планируется направлять на переработку в Россию с возвращением в Беларусь «высокоактивных отходов, включенных в стеклоподобную матрицу, с исключением долгоживущих радионуклидов».





Это, по словам заместителя министра, «позволит осуществить их захоронение в заглубленных приповерхностных сооружениях, а не в глубоких геологических формациях».





Проект Стратегии обращения с отработанным ядерным топливом БелАЭС сейчас находится на рассмотрении правительства.