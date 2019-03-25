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Комплекс на Октябрьской, «Лазурит» и БЦ у Червенского. Как сейчас выглядят известные стройки
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Комплекс на Октябрьской
Строительство многофункционального комплекса на месте бывшего музея Великой отечественной войны началось весной 2018 года. Проект реализует компания «Белинте-Роба», входящая в «Дана Холдингс», которая строит «Минск Мир» и «Маяк Минска». Сейчас уже четко виден масштаб здания.
Сооружение строится по президентскому указу и должно быть возведено до 2020 года. Тут разместятся офисы, магазины, бизнес-апартаменты и ресторан с террасой на крыше.
В подвальном этаже запланирован гараж. Дополнительная двухуровневая стоянка разместится во внутридворовой территории здания.
Бизнес-центр возле Червенского
Бизнес-центр на Аранской, возле площадки бывшего Червенского рынка — еще один из минских объектов, который строится точно в срок.
Здание по проекту известного архитектора Бориса Школьникова реализует компания «Судотехнология», соучредителем которой является азербайджанский бизнесмен Васиф Исмаилов. Его структуре также принадлежит бизнес-центр «Абшерон» за нацбиблиотекой. Партнер Исмаилова по проекту — Агибат Маммадов — тоже крупный строитель из Азербайджана. Его структуры делали мосты и водопроводы в этой стране.
ЖК «Лазурит» на Победителей
Свой почти окончательный вид приобрел также жилой комплекс «Лазурит» на проспекте Победителей. ЖК возле «Минск-Арены» строит УКС Мингорисполкома.
Это сооружение со шпилем достигнет высоты в 138 метров. Комплекс на 880 квартир задуман переменной этажности: крылья в 16−18−19 этажей и центральная часть — в 37. Подземный гараж рассчитан на 600 автомобилей, меньше 200 машин примет встроенно-пристроенная парковка. Весь комплекс обещали сдать весной 2020 года.
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