Комплекс на Октябрьской, «Лазурит» и БЦ у Червенского. Как сейчас выглядят известные стройки

Недавно мы показывали, что многофункциональный комплекс «Центрополь» на Свердлова приобрел почти окончательный архитектурный вид. Сейчас же мы решили посмотреть, как выглядят и другие известные строящиеся здания в Минске. Смотрите, что сейчас представляют собой азербайджанский комплекс возле бывшего Червенского, сербский бизнес-центр на Октябрьской площади и «Лазурит» возле «Минск-Арены».

Комплекс на Октябрьской

Строительство многофункционального комплекса на месте бывшего музея Великой отечественной войны началось весной 2018 года. Проект реализует компания «Белинте-Роба», входящая в «Дана Холдингс», которая строит «Минск Мир» и «Маяк Минска». Сейчас уже четко виден масштаб здания.





Сооружение строится по президентскому указу и должно быть возведено до 2020 года. Тут разместятся офисы, магазины, бизнес-апартаменты и ресторан с террасой на крыше.

























В подвальном этаже запланирован гараж. Дополнительная двухуровневая стоянка разместится во внутридворовой территории здания.

Бизнес-центр возле Червенского

Бизнес-центр на Аранской, возле площадки бывшего Червенского рынка — еще один из минских объектов, который строится точно в срок.





Здание по проекту известного архитектора Бориса Школьникова реализует компания «Судотехнология», соучредителем которой является азербайджанский бизнесмен Васиф Исмаилов. Его структуре также принадлежит бизнес-центр «Абшерон» за нацбиблиотекой. Партнер Исмаилова по проекту — Агибат Маммадов — тоже крупный строитель из Азербайджана. Его структуры делали мосты и водопроводы в этой стране.

























Участок под застройку в Минске предоставили этой компании (тогда у нее были другие учредители) в 2012 году на основании инвестдоговора — то есть без аукциона. Сейчас объект остеклили и он приобрел законченный вид. Закончить работы планируют к маю 2019 года и явно успеют. На площади в почти 7,5 тысячи квадратных метров будут офисы, общественные объекты и подземный паркинг для работников и посетителей.

ЖК «Лазурит» на Победителей

Свой почти окончательный вид приобрел также жилой комплекс «Лазурит» на проспекте Победителей. ЖК возле «Минск-Арены» строит УКС Мингорисполкома.





Это сооружение со шпилем достигнет высоты в 138 метров. Комплекс на 880 квартир задуман переменной этажности: крылья в 16−18−19 этажей и центральная часть — в 37. Подземный гараж рассчитан на 600 автомобилей, меньше 200 машин примет встроенно-пристроенная парковка. Весь комплекс обещали сдать весной 2020 года.









Напомним, комплекс хотели построить еще к чемпионату мира по хоккею в 2014 году. Изначально архитектурный проект предполагал, что в центральной части комплекса, самой высокой, будет гостиница. Именно она должна была взять на себя главную миссию по размещению гостей во время ЧМ по хоккею. Но ни первый, ни второй застройщики с планами не справились, — об этом много писали в СМИ. Долгострой передали УКСу и разрешили упростить проект ЖК.