Теплая весна: посевную в Беларуси запустили на месяц раньше срока

Теплая весна радует аграриев Беларуси. Посевная в стране началась раньше срока. Корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко наблюдала за ходом сева.

За трактором – стена пыли. Значит, влаги в почве мало. Медлить нельзя – пора начинать посевную. Мощный мотор поможет справиться с работами в срок.

Посевную кампанию в Беларуси запустили почти на месяц раньше срока. Снег сошел быстро, да и зима не баловала обильными осадками, поэтому работа в полях уже началась.



«Если сейчас упустим момент, то растение влаги не доберет и урожая мы не получим», – говорит ведущий агроном сельхозпредприятия Татьяна Шиманович.

Агрономы дважды на грабли предпочитают не наступать: в прошлом году из-за капризов природы был недобор урожая. Теперь такого не допустят. Запланировали получить девять миллионов тонн зерна и готовятся к этому.



«Мы были задействованы зимой на ремонте техники. Техника готова. Уже ведем полный шлейф работ: и подкормка озимых зерновых, и внесение органики, заделка влаги в почве, то есть культивация», – отметил директор сельхозпредприятия Владимир Климович.

Создаются все условия, чтобы после посева зерновым культурам не были страшны даже заморозки.