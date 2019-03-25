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Теплая весна: посевную в Беларуси запустили на месяц раньше срока
26.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Теплая весна радует аграриев Беларуси.
За трактором – стена пыли. Значит, влаги в почве мало. Медлить нельзя – пора начинать посевную. Мощный мотор поможет справиться с работами в срок.
Посевную кампанию в Беларуси запустили почти на месяц раньше срока. Снег сошел быстро, да и зима не баловала обильными осадками, поэтому работа в полях уже началась.
Агрономы дважды на грабли предпочитают не наступать: в прошлом году из-за капризов природы был недобор урожая. Теперь такого не допустят. Запланировали получить девять миллионов тонн зерна и готовятся к этому.
Создаются все условия, чтобы после посева зерновым культурам не были страшны даже заморозки.
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Снег сошел быстро, да и зима не баловала обильными осадками, поэтому работа в полях уже началась.
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