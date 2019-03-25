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Шоу «Ночь пожирателей рекламы» возвращается в Минск
26.03.2019 17:01 — Разное | Аргументы и факты
Любимое многими шоу ежегодно удивляет своих зрителей самыми креативными решениями и разнообразием эксклюзивных рекламных роликов. Синематека создателя проекта Жана Мари Бурсико – крупнейшая и старейшая библиотека в мире кино и телевидения, она признана национальным достоянием Франции и является музейной ценностью.
Ночь пожирателей рекламы – это не просто показ лучших мировых рекламных роликов, а настоящее светское событие. Выступление популярных артистов эстрады, игровые и активные зоны, подарки от партнёров и масса интересных сюрпризов делают эту первую ночь лета незабываемой.
31 мая, 22:00, Дворец Республики
Билеты в кассах города и на сайтах:
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Самое удивительное рекламное шоу в мире покажут 31 мая на сцене Дворца Республики.
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