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Шоу «Ночь пожирателей рекламы» возвращается в Минск

26.03.2019 17:01 — Разное | Аргументы и факты  
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Шоу «Ночь пожирателей рекламы» возвращается в Минск
Фото из открытых источников

Любимое многими шоу ежегодно удивляет своих зрителей самыми креативными решениями и разнообразием эксклюзивных рекламных роликов. Синематека создателя проекта Жана Мари Бурсико – крупнейшая и старейшая библиотека в мире кино и телевидения, она признана национальным достоянием Франции и является музейной ценностью.

Ночь пожирателей рекламы – это не просто показ лучших мировых рекламных роликов, а настоящее светское событие. Выступление популярных артистов эстрады, игровые и активные зоны, подарки от партнёров и масса интересных сюрпризов делают эту первую ночь лета незабываемой.   

31 мая, 22:00, Дворец Республики

  • 18+

Билеты в кассах города и на сайтах: www.ticketpro.bywww.kvitki.bywww.bycard.by

 

 
 
Ссылка на источник 31
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Самое удивительное рекламное шоу в мире покажут 31 мая на сцене Дворца Республики.
 
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Клiч Радзiмы
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Газета Авангард
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Вороновская газета
Полымя
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