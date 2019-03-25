Шоу «Ночь пожирателей рекламы» возвращается в Минск

Любимое многими шоу ежегодно удивляет своих зрителей самыми креативными решениями и разнообразием эксклюзивных рекламных роликов. Синематека создателя проекта Жана Мари Бурсико – крупнейшая и старейшая библиотека в мире кино и телевидения, она признана национальным достоянием Франции и является музейной ценностью.

Ночь пожирателей рекламы – это не просто показ лучших мировых рекламных роликов, а настоящее светское событие. Выступление популярных артистов эстрады, игровые и активные зоны, подарки от партнёров и масса интересных сюрпризов делают эту первую ночь лета незабываемой.

31 мая, 22:00, Дворец Республики

18+

Билеты в кассах города и на сайтах: www.ticketpro.by , www.kvitki.by , www.bycard.by