Во главе угла – развитие предпринимательства

Очередное заседание Совета по развитию предпринимательства при Шарковщинском райисполкоме прошло 21 марта в рамках 4 недели белорусского предпринимательства. Совещание было проведено с участием всех представителей малого и среднего бизнеса Шарковщинского района.

— Сегодня развитию предпринимательства в нашей стране уделяется большое внимание,-отметила в начале заседания заместитель председателя райисполкома Ирена Францевна Буко. -Успешное развитие частного бизнеса огромное значение имеет и для экономики нашего региона, где в настоящее время особое внимание уделяется привлечению в район инвесторов, открытию новых предприятий и созданию новых рабочих мест.

По состоянию на 1 января 2019 года на территории Шарковщинского района зарегистрировано более 280 субъектов малого и среднего бизнеса, из них 69 юридических лиц и 211 индивидуальных предпринимателей. От субъектов предпринимательства за 2018 год поступило 1, 3 млн. рублей или 16, 7 % от общих поступлений в бюджет.

В прошлом году на территории района зарегистрировано 7 частных унитарных предприятий, в числе которых ООО «Производственный комплекс по переработке отходов древесины» и ООО «М ВУД ЭКСПОРТ», созданные в конце прошлого года.

ООО «Производственный комплекс по переработке отходов древесины» с начала деятельности создано 6 рабочих мест. Ориентированное на переработку древесины, предприятие планирует приобрести в дальнейшем с аукциона неиспользуемое здание, принадлежащее ОАО «Шарковщинский агротехсервис», чтобы расширить объёмы своего производства и увеличить объёмы поставляемой на экспорт продукции. Планируется увеличить и количество рабочих мест.

Обществом с ограниченной ответственностью «М ВУД ЭКСПОРТ» получено право на заключение договора аренды земельного участка площадью свыше 2 га для строительства нового производственного объекта. Инвестором проводится работа по изготовлению проекта для начала строительства деревообрабатывающего предприятия по ул. Рабочая в г. п. Шарковщина.

Два года назад на территории деревни Ковшелево открылось деревообрабатывающее предприятие ОАО “ДРЕВ-инвест”, которое, успешно развиваясь, изготавливает поддоны на экспорт в страны Евросоюза и занимается производством пиломатериалов.

Большое внимание в районе уделяется и реализации неиспользуемого имущества. Так в прошлом году продано здание бывшей мельницы ОАО “Шарковщинский агротехсервис”, расположенное на берегу реки Янка. Там планируется открыть «Дом рыбака» с предоставлением услуг питания и проживания. Реализация данного проекта предполагает создание не менее 10 новых рабочих мест. Проданы с аукциона расположенное в центре города здание “Универмага” и комплекс строений по площади 1 мая (здания ресторана и “Снежинки»). В 2019 году – здание бывшей терапии.

Обращаясь к представителям малого и среднего бизнеса, Ирена Францевна отметила, что для плодотворного движения вперед нужна более активная позиция и со стороны предпринимателей . Как информация к размышлению прозвучали слова о том, что в районе не хватает пунктов общественного питания, востребоваными у шарковчан могут стать и физкультурно-оздоровительные объекты частной формы собственности, которых у нас пока тоже нет. Не в полном объёме заполнена ниша по оказанию экспорта услуг. Экономика и производство в районе должны развиваться, и предприниматели в рамках действующего законодательства могут рассчитывать на всяческую поддержку со стороны органов власти. По всем интересующим вопросам можно обращаться в отдел экономики райисполкома. А на сайте Шарковщинского райисполкома в разделе «инвестору»“размещён перечень неиспользуемых объектов недвижимости и предлагаемых земельных участков, сформированных для возможной организации и вашего будущего дела.

В ходе заседания перед представителями малого и среднего бизнеса выступил ряд должностных лиц. Презентацию неиспользуемых объектов недвижимости, предлагаемых для осуществления предпринимательской деятельности, представила главный специалист отдела экономики райисполкома Валентина Петровна Чернявская. В этом списке на сегодняшний день – комплекс зданий военкомата, здание хирургии и гинекологии, “старой” больницы, здания Лонской, Гурковской и Стрельцовской базовых школ, Сосновской и Новосельской детского сада-школ, комплекс зданий “Белгосстрах”, здания бывшего хлебозавода, кинотеатра “Радуга”, банно-прачечного комбината, некоторые другие. Все эти строения могут быть в дальнейшем использованы для организации частного бизнеса и развития производства.

Начальник землеустроительной службы райисполкома Андрей Петрович Шинкевич рассказал присутствующим “О представлении земельных участков с аукциона и на основании инвестиционного договора”.

О кредитных продуктах для поддержки малого и среднего бизнеса, которые предлагают своим клиентам на территории нашего района АСБ “Беларусбанк” и ОАО “Белагропромбанк” , присутствующим рассказали сотрудники этих банков Анна Львовна Новикова, Алёна Валентиновна Шалковская, а также представитель ЗАО “Альфа-банк”, который также присутствовал на мероприятии. Предлагаемые услуги поддержки предпринимательства со стороны КУП “Новополоцкий центр предпринимательства и недвижимости” озвучил директор этого центра Евгений Юрьевич Гавриленко. С представителями налоговой службы предприниматели района обсудили особые условия налогообложения при осуществлении розничной торговли и многие другие вопросы.

Одной из основных задач, рассмотреных на заседании Совета, было выявить желающих заниматься предпринимательством , разработать пошаговую схему применения всех преференций, наладить диалог так, чтобы люди хотели открывать свой собственный бизнес. Ведь только совместными усилиями можно достичь укрепления социально-экономического положения района, открыть новые предприятия и создать для жителей района новые рабочие места.

Ольга ЧЕРНЯВСКАЯ.