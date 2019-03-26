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Во главе угла – развитие предпринимательства

26.03.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Во главе угла – развитие предпринимательстваОчередное заседание Совета по развитию предпринимательства при Шарковщинском райисполкоме прошло  21 марта  в рамках 4 недели белорусского предпринимательства. Совещание было проведено  с участием всех представителей малого и среднего бизнеса Шарковщинского района.

— Сегодня развитию предпринимательства в нашей стране уделяется большое внимание,-отметила в начале заседания  заместитель председателя райисполкома Ирена Францевна Буко. -Успешное развитие частного бизнеса  огромное значение имеет и для экономики нашего региона, где в настоящее время  особое внимание   уделяется привлечению в район инвесторов,  открытию новых предприятий и созданию новых рабочих мест.

По состоянию на 1 января 2019 года на территории Шарковщинского района зарегистрировано более 280 субъектов малого и среднего бизнеса, из них 69 юридических лиц и 211 индивидуальных предпринимателей. От субъектов предпринимательства  за 2018 год  поступило 1, 3 млн. рублей или 16, 7 % от общих поступлений в бюджет.

В прошлом году на территории района  зарегистрировано 7 частных унитарных предприятий, в числе которых ООО «Производственный комплекс по переработке отходов древесины» и ООО «М ВУД ЭКСПОРТ», созданные в конце прошлого года.

ООО «Производственный комплекс по переработке отходов древесины» с начала деятельности создано 6 рабочих мест. Ориентированное на переработку древесины, предприятие планирует приобрести в дальнейшем с аукциона неиспользуемое здание, принадлежащее  ОАО «Шарковщинский агротехсервис», чтобы расширить объёмы своего производства и увеличить объёмы поставляемой на экспорт продукции. Планируется увеличить и количество рабочих мест.

Обществом с ограниченной ответственностью «М ВУД ЭКСПОРТ» получено право на заключение договора аренды земельного участка  площадью свыше 2 га для строительства нового производственного объекта. Инвестором проводится работа по изготовлению проекта для начала строительства деревообрабатывающего предприятия по ул. Рабочая в г. п. Шарковщина.

Два года назад на территории деревни Ковшелево открылось деревообрабатывающее предприятие  ОАО “ДРЕВ-инвест”,  которое, успешно развиваясь,  изготавливает поддоны на экспорт в страны Евросоюза и занимается производством пиломатериалов.

Большое внимание в районе уделяется и реализации неиспользуемого имущества. Так в прошлом году продано здание бывшей мельницы ОАО “Шарковщинский агротехсервис”, расположенное на берегу реки Янка. Там планируется открыть «Дом рыбака»  с предоставлением услуг питания и проживания. Реализация данного проекта предполагает создание не менее 10 новых рабочих мест. Проданы с аукциона  расположенное в центре города здание “Универмага” и комплекс строений по площади 1 мая (здания ресторана и  “Снежинки»). В 2019 году – здание бывшей терапии.

Обращаясь к представителям малого и среднего бизнеса, Ирена Францевна отметила, что  для плодотворного движения вперед нужна более активная позиция и со стороны предпринимателей . Как информация к размышлению прозвучали слова о том, что в  районе  не хватает пунктов общественного питания, востребоваными у шарковчан могут стать  и физкультурно-оздоровительные объекты частной формы собственности, которых у нас пока тоже нет. Не в полном объёме заполнена ниша  по оказанию экспорта услуг. Экономика и производство в районе должны развиваться, и предприниматели в рамках действующего законодательства могут рассчитывать на всяческую поддержку со стороны органов власти. По всем интересующим вопросам можно  обращаться в отдел экономики райисполкома. А на сайте Шарковщинского райисполкома в разделе «инвестору»“размещён перечень неиспользуемых объектов недвижимости и предлагаемых земельных участков, сформированных для возможной организации и вашего будущего дела.

В ходе заседания перед представителями малого и среднего бизнеса  выступил ряд должностных лиц. Презентацию неиспользуемых объектов недвижимости, предлагаемых  для осуществления предпринимательской деятельности, представила главный специалист отдела экономики райисполкома Валентина Петровна Чернявская.  В этом списке на сегодняшний день – комплекс зданий военкомата, здание хирургии и гинекологии, “старой” больницы, здания Лонской, Гурковской и Стрельцовской базовых школ, Сосновской и Новосельской детского сада-школ, комплекс зданий “Белгосстрах”, здания бывшего хлебозавода, кинотеатра “Радуга”, банно-прачечного комбината, некоторые другие.  Все эти строения могут быть в дальнейшем использованы для организации частного бизнеса и развития производства.

Начальник землеустроительной службы райисполкома Андрей Петрович Шинкевич рассказал присутствующим “О представлении земельных участков с аукциона и на основании инвестиционного договора”.

О кредитных продуктах для поддержки малого и среднего бизнеса, которые предлагают своим клиентам на территории нашего района АСБ “Беларусбанк” и ОАО “Белагропромбанк” , присутствующим рассказали сотрудники этих банков Анна Львовна Новикова, Алёна Валентиновна Шалковская, а также представитель ЗАО “Альфа-банк”, который также присутствовал на мероприятии. Предлагаемые услуги поддержки предпринимательства со стороны КУП “Новополоцкий центр предпринимательства и недвижимости” озвучил директор этого центра Евгений Юрьевич Гавриленко. С представителями налоговой службы предприниматели района обсудили особые условия налогообложения при осуществлении розничной торговли и многие другие вопросы.

Одной из основных задач, рассмотреных на заседании Совета, было выявить желающих заниматься предпринимательством , разработать пошаговую схему применения всех преференций, наладить диалог так, чтобы люди хотели открывать свой собственный бизнес. Ведь только совместными усилиями можно достичь укрепления социально-экономического положения района, открыть  новые предприятия и создать для жителей района новые рабочие места.

Ольга ЧЕРНЯВСКАЯ.Во главе угла – развитие предпринимательства Во главе угла – развитие предпринимательства

 

 

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