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Домрачева и Бьорндален посетили тренировку «Ливерпуля» и пообщались с Юргеном Клоппом

26.03.2019 17:03 — Разное | Tut.by  
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Олимпийские чемпионы Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален посетили тренировку футбольного клуба «Ливерпуль» и познакомились с главным тренером мерсисайдцев Юргеном Клоппом.

— Впечатляющий день! Я даже и не мечтала побывать на тренировке одного из лучших спортивных клубов мира. Только вперёд, «Ливерпуль»! — написала в инстаграме белоруска.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Darya Domracheva (@dadofun) 26 Мар 2019 в 5:58 PDT

Дарья Домрачева отметила, что в этой английской команде собрано много сильных игроков. Особым вниманием Домрачева удостоила звезду «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха.

— Он по-настоящему strong man, — сказала четырехкратная олимпийская чемпионка.

Ее супруг Уле-Эйнар Бьорндален разместил в инстаграме фото с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.

— Невероятно здорово встретиться с одним из лучших спортивных тренеров мира. У нас получился длинный и интересный разговор, — написал норвежец.

 
 
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