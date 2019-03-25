Домрачева и Бьорндален посетили тренировку «Ливерпуля» и пообщались с Юргеном Клоппом

Олимпийские чемпионы Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален посетили тренировку футбольного клуба «Ливерпуль» и познакомились с главным тренером мерсисайдцев Юргеном Клоппом.

— Впечатляющий день! Я даже и не мечтала побывать на тренировке одного из лучших спортивных клубов мира. Только вперёд, «Ливерпуль»! — написала в инстаграме белоруска.

Дарья Домрачева отметила, что в этой английской команде собрано много сильных игроков. Особым вниманием Домрачева удостоила звезду «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха.

— Он по-настоящему strong man, — сказала четырехкратная олимпийская чемпионка.

Ее супруг Уле-Эйнар Бьорндален разместил в инстаграме фото с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.

— Невероятно здорово встретиться с одним из лучших спортивных тренеров мира. У нас получился длинный и интересный разговор, — написал норвежец.