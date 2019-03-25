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Об итогах очередного годового Общего собрания акционеров ОАО Паритетбанк и новом составе Наблюдательного Совета

26.03.2019 16:59 — Разное | Myfin  
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Об итогах очередного годового Общего собрания акционеров ОАО Паритетбанк и новом составе Наблюдательного Совета
предоставлено пресс-службой Паритетбанка

На очередном годовом Общем собрании акционеров рассмотрены все вопросы, включённые в повестку, а также принято решение об избрании Наблюдательного Совета банка.

Решением очередного годового Общего собрания акционеров в состав Наблюдательного Совета ОАО «Паритетбанк» вошли:

 
 
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Наблюдательным Советом ОАО Паритетбанк было принято решение о вынесении кандидатуры Сергея Николаевича Белова для избрания в состав Наблюдательного Совета на...
 
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Газета Авангард
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