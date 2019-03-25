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Об итогах очередного годового Общего собрания акционеров ОАО Паритетбанк и новом составе Наблюдательного Совета
На очередном годовом Общем собрании акционеров рассмотрены все вопросы, включённые в повестку, а также принято решение об избрании Наблюдательного Совета банка.
Решением очередного годового Общего собрания акционеров в состав Наблюдательного Совета ОАО «Паритетбанк» вошли:
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Об итогах очередного годового Общего собрания акционеров ОАО Паритетбанк и новом составе Наблюдательного Совета
Наблюдательным Советом ОАО Паритетбанк было принято решение о вынесении кандидатуры Сергея Николаевича Белова для избрания в состав Наблюдательного Совета на...
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