10 способов развить речь у ребенка

Возраст от 0 до 3 лет – период наиболее чувствительный к воздействию, будь – то воспитание или развитие. Очень важно, чтобы в семье для ребёнка были созданы такие условия, чтобы он испытывал удовлетворение от общения со взрослыми, получал от них не только новые знания, но и обогащал свой словарный запас, учился правильно строить предложения, чётко произносить звуки, интересно рассказывать.

Важно помнить, что речь взрослого является образцом для речи ребёнка. Поэтому, чем больше малыш будет общаться со взрослым и сверстниками, тем быстрее и качественнее будет развиваться его речь. Речь взрослого должна быть: чёткой, неторопливой; доступной для понимания малыша, то есть не перегруженной труднопроизносимыми словами и сложными предложениями; грамотной, не содержащей искаженных звукопроизношений. Очень важно общаться с ребёнком, читать ему стихи и сказки. Таким образом, чем чаще родители будут разговаривать с ребёнком, разумеется, не переутомляя его, и доступным, правильным языком, рассказывать ему сказки, разучивать вместе с ним стихотворения, потешки, играть, тем скорее он овладеет правильной речью! Также можно использовать специальные приемы для развития речи которыми с вами поделюсь.

1. Разговор с самим собой

Когда малыш находится недалеко от вас, начните говорить вслух о том, что видите, слышите, думаете, чувствуете. Говорить нужно медленно (но, не растягивая слова) и отчётливо, короткими простыми предложениями – доступными восприятию ребёнка. Например: «Где чашка?», «Я вижу чашку», «Чашка стоит на столе», «Я буду пить чай».

2. Параллельный разговор

Этот приём отличается от предыдущего тем, что вы описываете все действия ребёнка: что он видит, слышит, чувствует, трогает. Используя «параллельный разговор», вы как бы подсказываете ребёнку слова, выражающие его опыт, слова, которые впоследствии он начнёт использовать самостоятельно.

3. Провокация, или искусственное непонимание ребёнка

Этот приём помогает ребёнку освоить ситуативную речь и состоит в том, что взрослый не спешит проявить свою понятливость. Например, если малыш показывает на полку с игрушками, и вы хорошо понимаете, что нужно ему в данный момент. Попробуйте дать ему не ту игрушку. Конечно же, первой реакцией ребёнка будет возмущение вашей непонятливостью, но это будет и первым мотивом, стимулирующим малыша назвать нужный ему предмет. При возникновении затруднения подскажите ему: «Я не понимаю, что ты хочешь: кошку, куклу или машинку?» В подобных ситуациях ребёнок охотно активизирует свои речевые возможности, чувствуя себя намного сообразительнее взрослого. Этот приём эффективен не только для называния предметов, но и словесного обозначения действий.

4. Распространение

Продолжайте и дополняйте всё сказанное малышом, но не принуждайте его к повторению – вполне достаточно того, что он вас слышит. Например: Ребёнок: «Суп». Взрослый: «Овощной суп очень вкусный», «Суп едят ложкой». Отвечая ребёнку распространённым предложением с использованием более сложных языковых форм и богатой лексики, вы постепенно подводите его к тому, чтобы ребёнок заканчивал свою мысль и, соответственно, готовите почву для овладения контекстной речью.

5. Приговоры

Использование игровых песенок, потешек, приговоров в совместной деятельности с детьми доставляет им огромную радость. Сопровождение действий ребёнка словами способствует непроизвольному обучению его умения вслушиваться в речь, улавливать её ритм. Немаловажное значение фольклорных произведений состоит в том, что они удовлетворяют потребность малыша в эмоциональном и тактильном (прикосновения и поглаживания) контакте со взрослыми. Ведь большинство детей по своей природе любят, когда их гладят, прижимают к себе, держат за руки. Устное народное творчество как раз и способствует насыщению потребности в ласке, в физическом контакте.

6. Выбор



Предоставляйте возможность выбора своему ребёнку. Формирование ответственности начинается с того момента, когда малышу позволено играть активную роль в том, что касается лично его. Осуществление возможности выбора порождает у ребёнка ощущение собственной значимости и самоценности. («Ты хочешь играть с куклой или медвежонком?», «Тебе налить полстакана молока или целый стакан?»)

7. Игры с природным материалом

Огромное влияние на рост речевой и познавательной активности ребёнка оказывают разнообразие и доступность объектов, которые он время от времени может исследовать: смотреть, трогать, пробовать на вкус, экспериментировать. Ребёнок постоянно рвётся к песку, воде, глине, в возне с ними заключён большой смысл: он занят делом, знакомится с материалом, изучает его свойства.

8. Продуктивные виды деятельности

На ранней стадии речевого развития ребёнок овладевает самыми разнообразными языками, заменяющими слова – жестикуляцией, мимикой, звукоподражанием. Более доступными являются продуктивные виды деятельности: лепка, рисование, аппликация. Они развивают не только речевые способности ребёнка, но и сенсорные, которые имеют особое значение в формировании мыслительной деятельности. Старайтесь любой рисунок ребёнка превратить в рассказ, а рассказ – в рисунок.

9. Замещение

«Представь, что…» — эти слова наполнены для ребёнка притягательной силой. В этом возрасте ребёнок с удовольствием представляет, что кубик – пирожок, коробка из – под обуви – домик. В раннем возрасте детям очень нравятся игры – пантомимы, игры – имитации, которые активизируют наблюдательность и любознательность ребёнка. Вовлечь его можно в игру вопросом – предложением: «Угадай, что я сейчас делаю?». Начинайте с простых действий: причёсываться, чистить зубы, наливать сок в чашку и т.д.

10. Ролевая игра

Например, игра в телефон, когда ребёнок, используя игрушечный аппарат, может звонить маме, папе. Такая игра стимулирует речевое развитие ребёнка, формирует уверенность в себе, повышает функцию общения. Поощряйте склонность детей к подражанию – это развивает внимательность к деталям, осознание прямого и переносного смысла слов.

Вот такие не сложные приемы действительно способны развивать речь ребенка. Главное делать это регулярно.

Эльмира КарпоВА