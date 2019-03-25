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Снежана Ермоченко стала победителем Международного конкурса «Вдохновение природой»
26.03.2019 — Разное | Новости Хотимска
По итогам Международного конкурса фотографии и изобразительного творчества «Вдохновение природой», который проходил в Воронеже, учащаяся структурного подразделения ДШИ д. Тростино Снежана Ермоченко награждена Дипломом I степени.
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По итогам Международного конкурса фотографии и изобразительного творчества «Вдохновение природой», который проходил в Воронеже, учащаяся структурного...
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