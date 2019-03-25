По итогам Международного конкурса фотографии и изобразительного творчества «Вдохновение природой», который проходил в Воронеже, учащаяся структурного подразделения ДШИ д. Тростино Снежана Ермоченко награждена Дипломом I степени.

Попыталась расспросить педагога Людмилу Красникову, в чём же заключается секрет успеха, ведь Дипломов в копилке Детской школы искусств прибавляется после каждого конкурса, но она лишь скромно улыбнулась: «Какой-то особой формулы успеха нет, а вот положительная динамика в любой работе заключается в любви к тому делу, которым занимаешься. А в работе с детьми важно еще и стать другом для ребят».

Из беседы узнаю, что среди большого количества участников конкурса из разных стран мира, Беларусь на нем представила лишь одна работа — Снежаны, которая и завоевала похвалу и высокую награду.

— В основном на конкурс были представлены работы в технике рисунка, работа Снежаны “Весенние ручьи” была сделана в технике аппликации из соломки. В целом же, сюжеты наших изделий просты, мы их придумываем вместе с детьми. Например, в преддверии самой прекрасной поры решили попробовать работу весенней тематики — дети запускают кораблики. Получилось довольно интересно. Очень приятно, что и жюри высоко оценило наше мастерство, — поделилась Людмила Красникова.

Ольга Зайцева

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Снежана Ермоченко стала победителем Международного конкурса «Вдохновение природой» По итогам Международного конкурса фотографии и изобразительного творчества «Вдохновение природой», который проходил в Воронеже, учащаяся структурного...