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Снежана Ермоченко стала победителем Международного конкурса «Вдохновение природой»

26.03.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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По итогам Международного конкурса фотографии и изобразительного творчества «Вдохновение природой», который проходил в Воронеже, учащаяся структурного подразделения ДШИ д. Тростино Снежана Ермоченко награждена Дипломом I степени.
Попыталась расспросить педагога Людмилу Красникову, в чём же заключается секрет успеха, ведь Дипломов в копилке Детской школы искусств прибавляется после каждого конкурса, но она лишь скромно улыбнулась: «Какой-то особой формулы успеха нет, а вот положительная динамика в любой работе заключается в любви к тому делу, которым занимаешься. А в работе с детьми важно еще и стать другом для ребят».
Из беседы узнаю, что среди большого количества участников конкурса из разных стран мира, Беларусь на нем представила лишь одна работа — Снежаны, которая и завоевала похвалу и высокую награду.
— В основном на конкурс были представлены работы в технике рисунка, работа Снежаны “Весенние ручьи” была сделана в технике аппликации из соломки. В целом же, сюжеты наших изделий просты, мы их придумываем вместе с детьми. Например, в преддверии самой прекрасной поры решили попробовать работу весенней тематики — дети запускают кораблики. Получилось довольно интересно. Очень приятно, что и жюри высоко оценило наше мастерство, — поделилась Людмила Красникова.
Ольга Зайцева

 
 
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По итогам Международного конкурса фотографии и изобразительного творчества «Вдохновение природой», который проходил в Воронеже, учащаяся структурного...
 
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Газета Авангард
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