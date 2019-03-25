Как ученики СШ№18 исследуют подземные воды Бреста

Ребята из 18-й школы стали финалистами республиканского конкурса «Прозрачные волны Нарочи».



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Автор фото: Алексей ГАНЧУК

Восьмиклассники Кристофер Георгиадис и Светлана Никонова ещё в 2017 году начали исследовать подземные воды Бреста.



Главное интерес



«Это любознательные и ответственные ученики, отличники учёбы, — говорит замдиректора по учебной работе и учитель географии Светлана Мартысюк. —

В шестом классе, когда началось изучение географии, они впервые приняли участие в районной олимпиаде по этому предмету и получили дипломы второй степени».



«Особенно интересный раздел географии — гидросфера, — говорит ученица Светлана. — Мне захотелось узнать, какая вода в Бресте, тем более что о его подземных водах мало известно. Литературы по этой теме практически нет, мы воспользовались единственной книгой из краеведческого музея «Подземные воды Брестской области». Остальное искали сами».



Увлекательный процесс



Под руководством учителей географии Светланы Мартысюк и Елены Шульги весь прошлый год юные исследователи знакомились с архивными документами и интернет-источниками, изучали топонимику улиц, ездили на «Брестводоканал» и в тепличный комбинат «Берестье». Они провели лабораторный анализ качества питьевой воды, анализировали мнение о ней других.



Исследовательская работа впервые была представлена на районной научно-практической конференции «Дети. Творчество. Интеллект» в ноябре. Восьмиклассники получили диплом второй степени. В декабре они отправили свой труд на республиканский конкурс исследовательских работ «От школьного проекта к профессиональной карьере», где тоже заняли второе место.



А в марте в республиканском конкурсе «Прозрачные волны Нарочи» брестские школьники стали финалистами и получили путёвку в «Зубрёнок», куда отправились на днях.



Под впечатлением



Кристофер и Светлана поделились своими впечатлениями. «Мы побывали на «Водоканале», где находится первый в стране музей воды, — рассказывает Кристофер. — Здесь есть стилизованный куб, который напоминает, что в кубометре воды 667 бутылок объёмом полтора литра. Это заставляет задуматься о стоимости воды».



«Также посетили тепличный комбинат «Берестье», — продолжает Светлана. — В 2008 году здесь обнаружили геотермальную скважину глубиной 1520 метров. Там достаточно тёплая вода. На глубине температура 42 градуса, а на выходе — 25. Это единственный в стране геотермальный источник, который используют для полива выращиваемых растений. Сегодня, к сожалению, он в полном объёме не используется».



Интересные факты



Водоснабжение Бреста идет от пяти водозаборов: Мухавецкий, Западный, Граевский, Северный и Аэропорт. Они включают в себя 79 артезианских скважин, сейчас эксплуатируется 44. Если в 1900 году средний расход воды на душу населения в Бресте составлял 2,5 ведра, то в начале 21 века — в десять раз больше.



Изучили ребята и названия улиц. Оказалось, в Бресте более 700 улиц, 25 процентов из которых названы в честь природных объектов и двадцать — в честь водных: Приозёрная, Мухавецкая, Прибужская...



В химической лаборатории школьники провели сравнительный анализ питьевой воды, определив её жесткость, содержание ионов железа и кальция. Вся вода в городе пригодна для питья. Бутилированная и фильтрованная оказались самыми качественными.



Восьмиклассники поработали над опросом о питьевой воде. Они выяснили, что другие ученики 18-й школы потребляют мало жидкости. Лишь пять процентов опрошенных соблюдают нормальный питьевой режим, то есть два литра воды в день. Самая предпочитаемая питьевая вода — «Бонаква». Только треть опрошенных употребляют нашу «Санту», хотя медики рекомендуют выбирать воду из источников, близких к проживанию. И ещё треть респондентов не использует дома фильтр.



Исследования продолжат



Всемирный день водных ресурсов отметили 22 марта. В 18-й школе к этой дате подготовили выставку, конкурсную программу, интеллектуальные игры. Благодаря материалу юных исследователей и учителей оформили буклеты и выпустили информационный сборник «Подземные воды Бреста – природное богатство».



Ребята разработали и электронную игру «Водные ресурсы Бреста», которую проводят с учениками 6-7 классов. «Мы хотим продолжить исследование, а пока в оздоровительном центре «Зубренок» будем представлять родной город, расскажем о его природном богатстве — уникальном артезианском бассейне Бреста. Одним словом, проведем каникулы с пользой», — говорит Кристофер.