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Казусы поворота направо со второй полосы: водители делают замечания
26.03.2019 17:50 — Разное | Виртуальный Брест
Не даёт нам покоя тема запрета правых поворотов в городе Бресте. Ну, точнее не нам, а водителям, которые нет-нет, да и присылают фотографии, показывая, что не всё хорошо.
Вот спрашивается, чем руководствоваться? А следующий блок фото - сами же меняем правила, и сами же их не соблюдаем?
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Не даёт нам покоя тема запрета правых поворотов в городе Бресте. Ну, точнее не нам, а водителям, которые нет-нет, да и присылают фотографии, показывая, что не всё...
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