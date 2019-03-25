Казусы поворота направо со второй полосы: водители делают замечания

Не даёт нам покоя тема запрета правых поворотов в городе Бресте. Ну, точнее не нам, а водителям, которые нет-нет, да и присылают фотографии, показывая, что не всё хорошо.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64671.php

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Вот спрашивается, чем руководствоваться? А следующий блок фото - сами же меняем правила, и сами же их не соблюдаем?