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Резкое ухудшение погоды уже на подходе к Бресту. Чего ждать?
26.03.2019 17:50 — Разное | Виртуальный Брест
Синоптики единодушны - снег. Но не пугайтесь, это ненадолго. Температура постепенно опустится до минус одного градуса, будет небольшой ветер.
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А вот прогноз на три дня:
Вот оно, на подходе к Бресту:
Рекомендуем пешеходам быть внимательными, равно как и автомобилистам не помешает. Смотрите по сторонам и не торопитесь!
Когда туча прошла над Брестом, выпал небольшой град. Вот такой был эффект:
День добрый, завтра, 27 марта (среда) ночью по западу республики (Брестская и Гродненская области) ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-20 м/с. Берегите себя!
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Синоптики единодушны - снег. Но не пугайтесь, это ненадолго. Температура постепенно опустится до минус одного градуса, будет небольшой ветер. А вот прогноз на...
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