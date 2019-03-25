Синоптики единодушны - снег. Но не пугайтесь, это ненадолго. Температура постепенно опустится до минус одного градуса, будет небольшой ветер.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64670.php

Читать полностью в источнике с фото:

Бресту. Чего ждать?" alt="Резкое ухудшение погоды уже на подходе к Бресту. Чего ждать?">



А вот прогноз на три дня:



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64670.php

Читать полностью в источнике с фото:





15:42 Волковыск. Ветер Ю-З, 7 м/с, порыв 13 м/с. Видимость 1,4 км. Ливневый снег.

Снег вот из этой метеозагогулины. Фото со спутника. pic.twitter.com/aKvSxjwFvk — Блізкі космас. (@nadvorie) March 26, 2019

Вот оно, на подходе к Бресту:



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64670.php

Читать полностью в источнике с фото:





Рекомендуем пешеходам быть внимательными, равно как и автомобилистам не помешает. Смотрите по сторонам и не торопитесь!

Когда туча прошла над Брестом, выпал небольшой град. Вот такой был эффект:



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64670.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64670.php

Читать полностью в источнике с фото:





День добрый, завтра, 27 марта (среда) ночью по западу республики (Брестская и Гродненская области) ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-20 м/с. Берегите себя!