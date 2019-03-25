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Резкое ухудшение погоды уже на подходе к Бресту. Чего ждать?

26.03.2019 17:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Синоптики единодушны - снег. Но не пугайтесь, это ненадолго. Температура постепенно опустится до минус одного градуса, будет небольшой ветер.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64670.php

Бресту. Чего ждать?" alt="Резкое ухудшение погоды уже на подходе к Бресту. Чего ждать?">

А вот прогноз на три дня:


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64670.php

Резкое ухудшение погоды уже на подходе к Бресту. Чего ждать?

Вот оно, на подходе к Бресту:


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64670.php

Резкое ухудшение погоды уже на подходе к Бресту. Чего ждать?

Рекомендуем пешеходам быть внимательными, равно как и автомобилистам не помешает. Смотрите по сторонам и не торопитесь!

Когда туча прошла над Брестом, выпал небольшой град. Вот такой был эффект:


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64670.php

Резкое ухудшение погоды уже на подходе к Бресту. Чего ждать?


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64670.php

Резкое ухудшение погоды уже на подходе к Бресту. Чего ждать?

День добрый, завтра, 27 марта (среда) ночью по западу республики (Брестская и Гродненская области) ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-20 м/с. Берегите себя!

 
Теги: Брест
 
 
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  Синоптики единодушны - снег. Но не пугайтесь, это ненадолго. Температура постепенно опустится до минус одного градуса, будет небольшой ветер. А вот прогноз на...
 
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Герой працы
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Полымя
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