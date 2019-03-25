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28 марта состоится лекция «Берасцейская Біблія як культурны брэнд горада, вобласці, краіны»

26.03.2019 17:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Брестская областная библиотека им. М. Горького реализует в 2019 году проект «Исторические символы Бреста» к 1000-летию нашего города. В рамках проекта пройдёт серия открытых публичных лекций для самой широкой аудитории, посвящённых основным культурным брендам нашего города: Брестской Библии, Брестской унии, Брестскому миру и Брестской крепости.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64669.php

28 марта состоится лекция «Берасцейская Біблія як культурны брэнд горада, вобласці, краіны»

На каждой лекции Библиотека презентует книжную выставку, на которой представлена тысячелетняя история и судьба города через документы и материалы из фонда Брестской областной библиотеки им. М. Горького. 


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64669.php

28 марта состоится лекция «Берасцейская Біблія як культурны брэнд горада, вобласці, краіны»

Приглашаем всех, кто интересуется историей Бреста и Беларуси, на первую лекцию «Берасцейская Біблія як культурны брэнд горада, вобласці, краіны».

 
Теги: Брест
 
 
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  Брестская областная библиотека им. М. Горького реализует в 2019 году проект «Исторические символы Бреста» к 1000-летию нашего города. В рамках проекта пройдёт серия...
 
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Газета Авангард
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