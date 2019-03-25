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28 марта состоится лекция «Берасцейская Біблія як культурны брэнд горада, вобласці, краіны»
26.03.2019 17:50 — Разное | Виртуальный Брест
Брестская областная библиотека им. М. Горького реализует в 2019 году проект «Исторические символы Бреста» к 1000-летию нашего города. В рамках проекта пройдёт серия открытых публичных лекций для самой широкой аудитории, посвящённых основным культурным брендам нашего города: Брестской Библии, Брестской унии, Брестскому миру и Брестской крепости.
На каждой лекции Библиотека презентует книжную выставку, на которой представлена тысячелетняя история и судьба города через документы и материалы из фонда Брестской областной библиотеки им. М. Горького.
Приглашаем всех, кто интересуется историей Бреста и Беларуси, на первую лекцию «Берасцейская Біблія як культурны брэнд горада, вобласці, краіны».
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