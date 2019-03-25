«На что рассчитывали болельщики?». Футболист сборной Беларуси по футболу - о двух поражениях

Футболист сборной Беларуси Иван Маевский в эфире программы «Спорт-кадр» на «Беларусь 5» прокомментировал результаты двух первых матчей в отборочном турнире чемпионата Европы-2020.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Ну, хорошо: а на что рассчитывали наши болельщики? На какой результат? Да, надо выходить, бороться, что мы и делаем. Но изначально, когда прошла жеребьевка, уже было ясно, что со сборными Голландии и Германии соперничать крайне сложно. Нужно понимать, что сейчас наш футбол находится далеко не на самом высоком уровне.

Когда начинаем проигрывать, все раскрепощаются и бегут вперед. Возможно, какой-то психологический момент сказался. Ну и то, что чемпионат страны еще не начался.

Впрочем, руки не опускаем. Есть еще игры. Будем стараться брать очки в матче с любым соперником. В том числе с командами Германии и Голландии.