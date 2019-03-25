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Массовая эвакуация в Германии. Поступили сообщения о минировании 6 ратушей в разных городах страны
Новости Германии. В 6 немецких городах из-за угрозы взрыва эвакуированы ратуши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет об объектах в Аугсбурге, Кайзерслаутерне, Хемнице, Геттингене, Нойнкирхене и Рендсбурге. В отделения полиции поступили письма, в которых сообщалось, что ратуши заминированы.
Правоохранители, взрывотехники и кинологи прибыли к ратушам, вывели людей и приступили к проверке зданий. Информации о пострадавших нет. Вероятнее всего, минирования ложные.
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Новости Германии. В шести немецких городах из-за угрозы взрыва эвакуированы ратуши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет об объектах в...
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