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Президент поручил снять с должностей виновных в ненадлежащих условиях хозяйствования в агрохолдинге «Купаловское»
Новости Беларуси. По итогам рабочей поездки в Могилевский регион Александр Лукашенко принял кадровые решения. Своих должностей лишились помощник Президента – главный инспектор по области Геннадий Лавренков, губернатор Владимир Доманевский и председатель Шкловского райисполкома Василий Витюнов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства посетил 26 марта молочно-товарный комплекс «Слижи». Он потребовал показать производственные помещения, коровники и мехдворы.
В итоге обнаружил целый ряд нарушений – несоблюдение технологических процессов, плохие условия содержания животных и беспорядок.
На мехдворе в ненадлежащих условиях хранится неработающая техника, которую не могут отремонтировать уже несколько лет, он захламлен металлоломом и старыми запчастями.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В ангарах – груды сломанного оборудования. Как оказалось, некоторую технику купили недавно, однако не использовали и со временем она пришла в негодность.
При этом накануне территорию проверял руководитель агрохолдинга, и там должны были навести порядок. Президент потребовал найти виновных и разобраться с работой хозяйства.
Александр Лукашенко:
Это после растела корова такая. И где ж тебя так научили, господин министр?
Своих постов лишатся все виновные в бесхозяйственности и нарушении производственной дисциплины в агрохолдинге «Купаловское».
Более того, поручено возбудить уголовные дела. Отныне Геннадию Лавренкову предстоит руководить Шкловским исполколмом, он станет исполняющим обязанности председателя.
Бывший глава района Василий Витюнов отправится поднимать агрохолдинг. А функции губернатора пока возложат на нынешнего первого заместителя Николая Коротина.
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Президент поручил снять с должностей виновных в ненадлежащих условиях хозяйствования в агрохолдинге «Купаловское»
Новости Беларуси. По итогам рабочей поездки в Могилевский регион Александр Лукашенко принял кадровые решения. Своих должностей лишились помощник Президента –...
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