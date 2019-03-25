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За 2018 год Беларусь и Польша впервые наторговали более чем на 2,5 миллиарда долларов

26.03.2019 17:07 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Беларусь и Польша впервые наторговали более чем на 2,5 миллиарда долларов. Таковы итоги работы в 2018 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 2018 год Беларусь и Польша впервые наторговали более чем на 2,5 миллиарда долларов

Рост товарооборота происходит на фоне максимального увеличения экспорта в соседнюю страну. Это наивысшие показатели за последние 8 лет. Кроме того, по объему польские инвестиции в экономику Беларуси занимают пятое место среди капитала из других стран.

За 2018 год Беларусь и Польша впервые наторговали более чем на 2,5 миллиарда долларов

Возможное расширение взаимодействия 26 марта обсуждалось в Совете Республики. В основном польские и белорусские бизнесмены сотрудничают в сфере пищевой промышленности, в области окружающей среды, а также в торговле.

За 2018 год Беларусь и Польша впервые наторговали более чем на 2,5 миллиарда долларов

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Встречи, которые идут на уровне экономических палат торгово-промышленной палаты, это в целом часть экономического сотрудничества. Поэтому, господин председатель, я очень рад, что вы к нам приехали. Я помню те встречи, которые у нас были в Варшаве и тот добрый разговор, который состоялся у нас. Он настраивает на активную и позитивную работу. Нам надо больше иметь совместных проектов, совместных инициатив.

За 2018 год Беларусь и Польша впервые наторговали более чем на 2,5 миллиарда долларов

Анджей Арендарский, председатель Национальной экономической палаты Польши:
Я приезжаю в Беларусь и чувствую себя как дома. Меду нами очень хорошие отношения. Надо это использовать, чтобы наши экономические отношения были лучше.

За 2018 год Беларусь и Польша впервые наторговали более чем на 2,5 миллиарда долларов

Перспективы наращивания товарооборота белорусские и польские предприниматели обсудили сегодня на бизнес-форуме в Минске. Наиболее перспективными выглядят такие направления как региональное сотрудничество, логистика и упрощение таможенных процедур. Будет и новая секция, посвященная IT-индустрии.

За 2018 год Беларусь и Польша впервые наторговали более чем на 2,5 миллиарда долларов

Кроме того, 5 июня в рамках выставки «Белагро» планируется провести большой совместный форум «Добрососедство».
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь и Польша впервые наторговали более чем на 2,5 миллиарда долларов. Таковы итоги работы в 2018 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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