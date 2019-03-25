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За 2018 год Беларусь и Польша впервые наторговали более чем на 2,5 миллиарда долларов
Новости Беларуси. Беларусь и Польша впервые наторговали более чем на 2,5 миллиарда долларов. Таковы итоги работы в 2018 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рост товарооборота происходит на фоне максимального увеличения экспорта в соседнюю страну. Это наивысшие показатели за последние 8 лет. Кроме того, по объему польские инвестиции в экономику Беларуси занимают пятое место среди капитала из других стран.
Возможное расширение взаимодействия 26 марта обсуждалось в Совете Республики. В основном польские и белорусские бизнесмены сотрудничают в сфере пищевой промышленности, в области окружающей среды, а также в торговле.
Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Анджей Арендарский, председатель Национальной экономической палаты Польши:
Перспективы наращивания товарооборота белорусские и польские предприниматели обсудили сегодня на бизнес-форуме в Минске. Наиболее перспективными выглядят такие направления как региональное сотрудничество, логистика и упрощение таможенных процедур. Будет и новая секция, посвященная IT-индустрии.
Кроме того, 5 июня в рамках выставки «Белагро» планируется провести большой совместный форум «Добрососедство».
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Новости Беларуси. Беларусь и Польша впервые наторговали более чем на 2,5 миллиарда долларов. Таковы итоги работы в 2018 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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