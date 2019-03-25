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Не смог «обеспечить» агрокомплекс. Лукашенко уволил губернатора Могилевской области и поручил завести на него дело

26.03.2019 17:00 — Разное | KYKY  
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Лукашенко снял с должности губернатора Могилевской области Владимира Доманевского. Причина – грубое нарушение хозяйствования в агрохолдинге «Купаловское». Об этом сообщается в пресс-службе президента. 

Все случилось сегодня, 26 марта, в рамках посещения Лукашенко «Амкодор-Шклова» – «Купаловское» входит в его состав. Он решил лично проверить состояние производственных помещений холдина – и ужаснулся. Выяснилось, что технологические процессы грубо нарушаются, а животные содержатся в «неудовлетворительных» условиях. Лукашенко даже сравнил их с Освенцимом. Он велел найти всех виновных и возбудить уголовные дела, а также разобраться с работой хозяйства. 

Так, должности лишился Владимир Доманевский – губернатор Могилевской области. Его полномочия перейдут нынешнему первому заместителю Николаю Коротину. «Кроме губернатора и прочих, тут еще были конкретные люди, которые должны были за это отвечать. Леонид Васильевич [председатель Комитета госконтроля], возбудить уголовное дело по всей строгости закона. Виноват – наручники, и сразу в следственный изолятор», – заявил президент.

Руководителем «Купаловского» назначили председателя Шкловского райисполкома Василия Витюнова, а исполняющим обязанности председателя райисполкома – помощника Президента по Могилевской области Геннадия Лавренкова. С другими должностными лицами Лукашенко поручил Администрации президента «разобраться» в ближайшее время.

 
 
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Лукашенко снял с должности губернатора Могилевской области Владимира Доманевского. Причина – грубое нарушение хозяйствования в агрохолдинге «Купаловское». Об...
 
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