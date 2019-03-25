В понедельник в Туле произошла необычная авария: на обычной дороге друг друга «встретили» боевая машина десанта и Range Rover. Внедорожник оказался между БМД, которые двигались в транспортной колонне. Не вся военная техника смогла остановиться — так и произошло столкновение. Кто во всем виноват, теперь разбирается полиция.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кто кого подрезал? Запись столкновения Range Rover и боевой машины десанта в Туле Как думаете, кто виноват?