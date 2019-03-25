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Кто кого подрезал? Запись столкновения Range Rover и боевой машины десанта в Туле

26.03.2019 17:43 — Разное | Tut.by  
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В понедельник в Туле произошла необычная авария: на обычной дороге друг друга «встретили» боевая машина десанта и Range Rover. Внедорожник оказался между БМД, которые двигались в транспортной колонне. Не вся военная техника смогла остановиться — так и произошло столкновение. Кто во всем виноват, теперь разбирается полиция.

 
 
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