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Кто кого подрезал? Запись столкновения Range Rover и боевой машины десанта в Туле
В понедельник в Туле произошла необычная авария: на обычной дороге друг друга «встретили» боевая машина десанта и Range Rover. Внедорожник оказался между БМД, которые двигались в транспортной колонне. Не вся военная техника смогла остановиться — так и произошло столкновение. Кто во всем виноват, теперь разбирается полиция.
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