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"Газпром" увеличил поставки в Беларусь на миллиард

26.03.2019 17:30 — Разное | Партизан  
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Концерн «Газпром» поставил в Беларусь в 2018 году 20,33 млрд куб. м газа, сообщает компания ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

По оценке гендиректора компании Владимира Майорова, объем поставок газа белорусским потребителям вырос более чем на миллиард кубических метров в сравнении с 2017 годом. Увеличение поставок связано с ростом национальной экономики, считает Майоров.

Топ-менеджер также сообщил, что в 2018 году установлен рекорд максимальной производительности системы подземного хранения газа дочерней компании «Газпрома».


Фактическая максимальная производительность в объеме 19,6 млн куб. м и общий объем производства ПХГ (сумма отобранного и закачанного газа) более 2 млрд куб. м являются рекордными показателями за период всей деятельности ПХГ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

 
 
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Концерн «Газпром» поставил в Беларусь в 2018 году 20,33 млрд куб. м газа, сообщает компания ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».
 
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