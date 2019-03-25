"Газпром" увеличил поставки в Беларусь на миллиард

По оценке гендиректора компании Владимира Майорова, объем поставок газа белорусским потребителям вырос более чем на миллиард кубических метров в сравнении с 2017 годом. Увеличение поставок связано с ростом национальной экономики, считает Майоров.





Топ-менеджер также сообщил, что в 2018 году установлен рекорд максимальной производительности системы подземного хранения газа дочерней компании «Газпрома».









Фактическая максимальная производительность в объеме 19,6 млн куб. м и общий объем производства ПХГ (сумма отобранного и закачанного газа) более 2 млрд куб. м являются рекордными показателями за период всей деятельности ПХГ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».