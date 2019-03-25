В Гомеле ищут жертв местного педофила





Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 168 (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) УК РБ.





К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу. С его участием проводятся следственные действия.





У следствия есть основания полагать, что задержанный может быть причастен к иным преступлениям против половой неприкосновенности.





Следователи обращаются с просьбой к гражданам, обладающим информацией о противоправной деятельности обвиняемого, фотоизображение которого размещено в данной публикации, обратиться в Гомельский городской отдел Следственного комитета по телефонам: 8 (0232) 59-57-24, (8044) 772-75-45.