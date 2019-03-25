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В Гомеле ищут жертв местного педофила

26.03.2019 17:16 — Разное | Партизан  
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Гомельским городским отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении 31-летнего жителя Гомеля.


Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 168 (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) УК РБ.

К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу. С его участием проводятся следственные действия. 

У следствия есть основания полагать, что задержанный может быть причастен к иным преступлениям против половой неприкосновенности. 

Следователи обращаются с просьбой к гражданам, обладающим информацией о противоправной деятельности обвиняемого, фотоизображение которого размещено в данной публикации, обратиться в Гомельский городской отдел Следственного комитета по телефонам: 8 (0232) 59-57-24, (8044) 772-75-45.

 
Теги: Гомель
 
 
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Гомельским городским отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении 31-летнего жителя Гомеля.
 
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Чырвоны прамень
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