Вместе выгодно. Беларусь

Рынок ЕАЭС – это 180 миллионов потенциальных покупателей. Сегодня большая часть белорусских предприятий, производящих продукты питания, имеют доступ на прилавки магазинов Евразийского экономического союза. Беларусь готова не только накормить весь союз, но и одеть в отличный трикотаж. Какие экспортные направления развивает страна и какие барьеры ей ещё предстоит преодолеть на этом пути, узнаете прямо сейчас в третьей части документального проекта телеканала «МИР».