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В Пинске из пожара спасен пенсионер

26.03.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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   22 марта на пульт дежурного в центр оперативного управления Пинского ГРОЧС поступило сообщение о задымлении в квартире по улице Дзержинского.

   По прибытии к месту вызова установлено, что на лестничной площадке четвертого этажа имеется задымление, из квартиры выходит дым, внутри возможно нахождение человека. Квартира АПИ не оборудована, хозяин проживает один. Со слов соседей характеризуется посредственно, на учете в субъектах профилактики не состоит.

   После вскрытия металлической входной двери из квартиры спасен хозяин (обнаружен на кровати в горящей комнате). Бригадой СМП с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения, алкогольное опьянение» госпитализирован в реанимационное отделение УЗ «Пинская центральная больница».

  Пожар локализован и ликвидирован.

  По информации Пинского ГОРЧС

 
 
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   22 марта на пульт дежурного в центр оперативного управления Пинского ГРОЧС поступило сообщение о задымлении в квартире по улице Дзержинского.    По...
 
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