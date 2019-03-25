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Беларусь и Южная Корея обсудили подготовку визитов высокого уровня
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с послом Республики Корея в Республике Беларусь Ким Ёнг Хо в связи с завершением его дипломатической миссии, сообщили в пресс-службе МИД.
"В ходе встречи обсуждена подготовка визитов высокого уровня, перспективы создания более благоприятных условий для двусторонней торговли и упрощения взаимных поездок граждан обеих стран", - отметили в пресс-службе.
По информации МИД, стороны также подчеркнули перспективность и большой потенциал дальнейшего развития не только торгового взаимодействия и научной кооперации, но и инвестиционного сотрудничества, возможного благодаря широкому спектру преференциальных режимов в Беларуси, включая индустриальный парк "Великий камень".
"В конце встречи стороны договорились и далее поддерживать и расширять контакты на всех уровнях взаимодействия", – добавили в пресс-службе.
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с послом Республики Корея в Республике Беларусь Ким Ёнг Хо в связи с завершением его дипломатической...
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