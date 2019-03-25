В Гомеле устанавливают пострадавших от действий педофила

Гомельским городским отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении 31-летнего жителя Гомеля, сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

"Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 168 (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) Уголовного кодекса Республики Беларусь", – отметила М.Кривоногова.

По ее информации, к обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу. С его участием проводятся следственные действия.

При этом М.Кривоногова подчеркнула, что у следствия есть основания полагать, что задержанный может быть причастен к иным преступлениям против половой неприкосновенности.

Следователи обращаются с просьбой к гражданам, обладающим информацией о противоправной деятельности обвиняемого, фотоизображение которого размещено в данной публикации, обратиться в Гомельский городской отдел Следственного комитета по телефонам: 8 (0232) 59-57-24, (8044) 772-75-45.