Тема единой валюты может войти в повестку рабочей группы по интеграции Беларуси и России – Рапота

Государственный секретарь Союзного государства (СГ) Беларуси и России Григорий Рапота считает, что вопрос создания единой валюты двух стран - общего рубля - может войти в повестку заседаний недавно созданной рабочей группы по белорусско-российской интеграции и решению спорных вопросов.

"Никаких решений на этот счет не принято, никаких отдельных переговоров не ведется. Возможно, эта тема будет предметом обсуждения рабочей группы", - сказал Г.Рапота в интервью "Известиям" , комментируя возможность появления общего рубля Беларуси и России.

Госсекретарь СГ также напомнил, что в настоящее время в двусторонних расчетах на долю российского рубля приходится 80%. При этом он не считает целесообразным использование административного ресурса для перевода остальных расчетов в рубли. "Это же насильно не сделаешь. Есть хозяйствующие субъекты, которые должны быть заинтересованы в том, чтобы перейти на рублевые платежи. Но там, где удобнее платить в валюте, платят в валюте. Это естественный процесс", - отметил Г.Рапота.

Комментируя возникший в конце 2018 год спор о возможности компенсации Минску издержек из-за реализуемого в РФ налогового маневра в нефтяной отрасли, госекретарь заявил, что стороны продолжают переговоры. "На этот счет идут консультации, и очень хочется, чтобы было найдено взаимоприемлемое решение", - сказал Г.Рапота. По его словам, для решения проблемы могут быть найдены разные формы. "Тут широкое поле возможностей: можно оставить всё как есть, можно найти возможность компенсации в других сферах взаимодействия. Могут быть самые-самые разные формы. В жизни бывает так, что договоренности в одной сфере, в данном случае экономической, сочетаются с решением вопросов в других полях взаимодействия — социальных, военных, политических...", - пояснил он.

Г.Рапота также напомнил, что созданная в декабре прошлого года рабочая группа по интеграции, которую возглавили министры экономики двух стран Максим Орешкин и Дмитрий Крутой, продолжает работу по направлениям развития Союзного государства. "Идет изучение альтернатив развития Союзного государства. Возможно, это создаст условия и для решения проблемы налогового маневра", - сказал он.

Как сообщалось, тема единой валюты Союзного государства была реанимирована премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в декабре прошлого года на заседании Союзного Совмина в контексте претензий белорусской стороны на компенсацию издержек от налогового маневра в РФ. Д.Медведев предложил актуализировать договор о создании Союзного государства России и Беларуси от 1999 года, включая образование единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда, Счетной палаты. По его мнению, такой уровень интеграции позволит проводить единую налоговую и тарифную политику, а также политику в области ценообразования.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 1 марта, что гипотетически не возражает против введения в Союзном государстве единой валюты, но это должен быть не белорусский и не российский рубль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже сказал, что конкретики в вопросе перехода России и Беларуси к единой валюте нет, но тема может и должна обсуждаться.