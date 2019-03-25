Страны ЕС получили право не переводить часы на зимнее и летнее время

Депутаты Европарламента поддержали предложение отменить обязательные переходы каждые полгода на летнее время и обратно на зимнее.

С 2021 года каждое государство-член ЕС сможет самостоятельно определять, переводить ли стрелки часов два раза в год - на час вперед весной и на час назад осенью, сообщила во вторник BBC.

В соответствии с существующими правилами каждая страна из состава Евросоюза в последнее воскресенье марта переводит часы на летнее время, а в последнее воскресенье октября возвращается к зимнему.

В Европе проводили общественные слушания по этому вопросу, и 84% респондентов высказались против перевода стрелок.

Больше всего противников перехода на летнее время в северных странах, где продолжительность светового дня сильно меняется на протяжении года.

В северном полушарии переход на летнее время используется почти повсеместно в США, Канаде, Мексике, а также на Кубе, в Иране, Сирии, Иордании, Ливане и Израиле.

В южном полушарии стрелки переводят в Австралии, Новой Зеландии, Чили, ряде штатов Бразилии и в Парагвае.

Отказались от перехода на летнее время Япония, Китай, Индия, Сингапур и ряд других стран, а также некоторые бывшие республики Советского Союза, в том числе Казахстан.